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柑橘、高粱及食用玉米災情嚴重 苗縣今起開辦薔琵颱風災害現金救助

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣內砂糖橘、帝王柑即將進入採收期，受薔琵颱風影響，部分果樹的落果高達半數以上。記者吳傑沐／攝影
苗縣內砂糖橘、帝王柑即將進入採收期，受薔琵颱風影響，部分果樹的落果高達半數以上。記者吳傑沐／攝影

薔琵颱風侵台期間，造成嚴重農作災情，苗栗縣境內「柑橘、高粱」及苑裡、通霄、後龍鎮「食用玉米」的災害現金救助作業，今（27日）起受理申請；為加速農損查報爭取補助，縣長鍾東錦也新增行程，預計下午4點率農業處官員前往頭屋鄉勘災。

縣府農業處指出，此次開辦的薔琵颱風災害現金救助品項，有全縣柑橘及高粱，以及苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮的食用玉米，受理時間自10月27日起至11月9日止，請農民於期限內至土地所在地公所申請。

本次救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，高粱每公頃2.8萬元，食用玉米每公頃4.1萬元、柑橘類每公頃9.5萬元。

吳姓果農說，目前砂糖橘、帝王柑即將進入採收期，但這次颱風颳了一天一夜，持續強風造成落果嚴重，部分果樹的落果更高達半數以上，確實已達辦理救助項目損害率達20%以上的規定。

薔琵颱風 災害 柑橘

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