影／苗栗縣立圖書館總館設計亮相 盼打造山城智慧閱讀新地標

苗栗縣政府規畫籌建的縣立圖書館總館將於明年6月底前動土開工，工程總經費近21億元，總圖由縣府教育處與水利處跨處合作推動，縣府上午舉辦「開箱總圖・閱讀山城」記者會，揭開總館建築設計的新面貌，工程爭取在2030年9月前完工啟用。

縣府指出，苗栗縣總圖是縣府推動閱讀教育、整合公共文化資源的重要建設，全案總經費約21元，其中教育部補助4.8億元，其餘由縣府自籌。總圖工程由教育處負責圖書館教育發展及閱讀空間規畫，水利處負責總圖主體建築物興建工程，目前已完成基本設計勞務採購，並委託余曉嵐建築師事務所辦理設計監造作業。

總圖基地位於現有的苗栗縣警局所在地，建築面積約9892平方公尺、總樓地板面積約2萬1400平方公尺，規畫地上4層、地下1層建築。縣府並與苗栗市公所合作，結合市民廣場空間並規畫地下全面開挖，增加停車位供給，其中汽車停車位規畫290個、機車停車位115個，民眾未來前往總圖閱讀、參與文化活動更便利。

縣長鍾東錦上午主持「開箱總圖・閱讀山城」，會中安排建築師簡報總圖設計理念和規畫方向。總圖以「苗栗之丘」為設計意象，從苗栗在地山巒起伏與山嵐地景汲取靈感，建築規畫融合閱讀、休憩、文化交流及公共綠地，並整合圖書典藏、多媒體視聽、多元文化閱覽與多功能活動等空間，兼顧親子、青少年、成人及樂齡族群的不同需求，打造兼具在地特色、環境永續與智慧服務的公共文化場域。

教育處指出，總圖不僅是知識的殿堂，更是串聯全縣閱讀資源、促進世代交流的重要文化場域。未來將透過豐富館藏、多元閱覽空間及創新閱讀服務，推動閱讀平權、數位學習與全齡共享，讓孩子探索世界、青年汲取新知、長輩享受閱讀，讓不同世代都能找到屬於自己的學習與交流空間。

苗栗縣政府上午舉辦「開箱總圖・閱讀山城」記者會，縣立圖書館總館設計及規畫公開亮相 。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉辦「開箱總圖・閱讀山城」記者會，建功國小舞蹈班學生表演暖場 。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉辦「開箱總圖・閱讀山城」記者會，縣立圖書館總館設計及規畫公開亮相 。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉辦「開箱總圖・閱讀山城」記者會，縣立圖書館總館設計及規畫公開亮相 。記者胡蓬生／攝影