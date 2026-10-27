桃園萬聖城 史努比變裝賣萌

二○二六桃園萬聖城演唱會即日起至十一月一日在桃園藝文廣場、綠一公園及綠二公園熱鬧登場，今年首次攜手全球人氣角色史努比（Snoopy），打造充滿驚喜的萬聖節冒險。現場結合限定藝術裝置、動畫秀、變裝大賽及親子活動，邀請大小朋友一起歡度萬聖節。

今年桃園萬聖城以史努比為主角，結合大溪老街、桃園國際機場、永安漁港、拉拉山等桃園特色景點，繪製七款限定城市視覺，並打造九座特色藝術裝置。主舞台每晚六時起，每半小時展演五分鐘史努比桃園城市意象動畫秀，帶領遊客探索桃園城市魅力。

現場裝置融入南瓜、幽靈等萬聖節元素，包括戴著紫色巫師帽、趴在捷運綠線Ｇ１１藝文特區站出入口草地上的史努比，以及躺在紅色狗屋屋頂的「Snoopy好宅」，還有巨大南瓜及吸血鬼造型史努比，打造期間限定拍照場景，假日另有史努比見面會。

昨晚演唱會邀請黃偉晉、派偉峻、粗大Band、ANGLE安吉、OUBA MUSIC金琳及裵晟秀等歌手輪番演出。市長張善政也到場同樂，表示市府除了打造最棒的萬聖狂歡派對，桃園藝文園區也將迎來捷運通車，歡迎大家明年一定要搭著捷運，再度造訪桃園萬聖城。

觀旅局指出，卅一日萬聖節當天將舉辦個人、團體及寵物組變裝大賽，活動期間還有親子劇場、MOMO家族見面會、兒童萬聖派對及捷運綠線Ｇ１１開箱等豐富活動。

市府提醒，假日提供新永和市場停車場及桃園火車站免費接駁車，中午十二時起每廿分鐘一班，搭乘還可獲得限量萬聖小禮物，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往同樂。