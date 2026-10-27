直升機放流 國寶魚重返司界蘭溪

國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭異地保育迎來重大突破，雪霸國家公園管理處去年九月首創以直升機吊掛將櫻花鉤吻鮭放流司界蘭溪；研究團隊本月初在樣區目視到一一七尾健康成魚，預估下個月即可在野外自然產卵，超乎雪管處預期，完成櫻花鉤吻鮭歷史棲地最後一塊拼圖。

櫻花鉤吻鮭大甲溪流域歷史棲地，七家灣溪、合歡溪、南湖溪及羅葉尾溪均已完成復育，唯獨司界蘭溪因早年棲地受損復育困難。不過，司界蘭溪十年前因下游攔砂壩摧毀，重現深潭與優質底質，雪管處把握契機，去年九月初將二四○尾約十月齡的鮭魚，以直升機送達司界蘭溪極上游處放流。

雪管處研究團隊本月初重裝從環山部落出發，沿志佳陽大山步道行走三點一公里後下切溪谷，再溯溪五點五公里，單程徒步耗時逾六小時。費時二天一夜浮潛目視法調查，在放流點上、下游共六百公尺樣區內，記錄到一一七尾鮭，樣區前後均有魚群分布，實際存活率極可能超過五成。

研究人員也觀察，櫻花鉤吻鮭放流魚近二歲，為體態圓潤飽滿的健康成魚，證明司界蘭溪上游提供極為豐富的食物資源與優良棲地，更令人振奮的是，現場已觀察到明顯第二性徵的雌雄成魚，並出現求偶配對行為，下個月即可在野外自然產卵，誕生新一代的野生鮭魚幼苗。