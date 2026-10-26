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竹北市長參選人提政見 聚焦交通及AI教育親子共學

中央社／ 新竹縣26日電

新竹縣竹北市長參選人提政見，國民黨吳旭智規劃分齡AI科技課程，民眾黨邱臣遠主張整合大眾運輸與步行環境，民進黨曾聖凱盼推動「城市即教室」，聚焦科技教育、交通改善及親子共學。

竹北市長參選人吳旭智今天參加「豆子埔Fun藝夏」活動表示，曾教導社區長輩使用AI製作早安圖，如今已有長輩運用所學，將社區回憶轉化為著色線稿，透過科技創作記錄地方故事，促進世代交流。

吳旭智說，未來將推動「竹北未來學院」，開設分齡數位科技課程，讓兒童探索創意、成人學習科技應用、長輩熟悉AI工具，並結合社區紀錄與親子共學，讓科技融入居民日常生活。

竹北市長參選人邱臣遠今天出席書法活動表示，竹北人口續增加，單靠拓寬道路難以解決交通壅塞，應強化大眾運輸、自行車及步行環境，降低私人運具依賴，並透過跨縣市及園區協調，改善大新竹交通問題。

邱臣遠說，提出交通政見，包括優化公車候車亭及智慧站牌、提高YouBike 2.0E電輔車比例，並推動大新竹輕軌紅藍線整合；另將盤點校園周邊200公尺範圍，增設實體人行道及安全通學路徑，減少家長接送車流，提升交通安全。

竹北市長參選人曾聖凱今天與信賴台灣之友總會及新竹分會舉辦親子藝術活動，讓親子共同創作。他表示，未來將推動「城市即教室」，結合公園、圖書館及公共空間，讓孩子走出教室，透過自然觀察與文化體驗拓展學習機會。

曾聖凱說，將串聯竹北31里特色，推動文化走讀、環境教育、藝術體驗及社區探索，並改善公共空間，讓孩子在日常生活中認識家鄉，打造親子共學與友善育兒環境。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 吳旭智 邱臣遠 竹北 政見 親子

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