桃園查核6淨水廠、9供水端水質均合格 環保局提醒飲水煮沸

颱風薔琵過境帶來強風豪雨，桃園市政府環保局查核轄內6座淨水廠、9處供水端水質，濁度、pH值及餘氯均符合標準，市民可正常用水，環保局也提醒飲用水應煮沸後再飲用。

環保局今天發布新聞稿表示，查核轄內6座淨水廠9處供水端濁度，9處供水端清水濁度介於0.2至0.8NTU，低於飲用水水質標準2 NTU，另外pH值及餘氯也都符合標準。環保局將持續定期採樣檢測，確保供水水質。

環保局說，使用非自來水作為飲用水的民眾，可至「桃園市非自來水水源水質檢測申請服務平台」申請檢驗水質，由專業檢測公司到府採樣檢驗，讓民眾能安心使用自家井水或山泉水，相關資訊可至桃園市政府環保局網站查詢，歡迎有需求的民眾多加利用。

環保局長顏己喨提醒，颱風期間水源濁度可能升高，導致自來水處理所需消毒劑量較平常高，民眾應將自來水煮沸後再飲用，若擔心有消毒水氣味，可掀蓋續煮3至5分鐘。若自來水出現變黃，可蓄水靜置沉澱後取上層清水使用。使用山泉水或井水應煮沸，以確保飲用水安全。