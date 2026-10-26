桃園大竹獅子會贈「轉角有愛桃洗車」 方便街友沐浴傳遞溫暖

桃園市社會局表示，大竹獅子會為提升街友生活品質，日前捐贈街友「轉角有愛桃洗車（沐浴車）」，展現民間投入公益、關懷弱勢的行動力，為有沐浴需求的街友提供更便利、友善的服務。

桃市府秘書長溫代欣參加贈車活動表示，市府持續關注弱勢族群的生活需求，除提供必要的生活扶助及關懷服務，也重視個人衛生、健康維護與基本生活尊嚴。透過獅友贈沐浴車讓社會局充分運用，進一步提升街友服務的機動及可近，改善生活品質，逐步建立支持與陪伴的服務網絡。

社會局長陳寶民感謝大竹獅子會，以實際行動支持市府社會福利工作，讓民間愛心轉化為具體服務資源。他強調沐浴服務除了協助街友維持個人清潔，也有助於提升自我照顧能力與生活信心，讓服務對象在獲得實質協助的同時，也能感受到社會的關懷與接納。

社會局說明，市政府將持續結合政府資源與民間公益力量，深化社福關懷、生活支持及福利轉介等服務，依據實際需求提供適切協助，期盼更多企業、社團及民間組織投砍公益行列，攜手建構完善的社會安全網，讓每一位需要幫助的市民都能獲得支持，共同打造有溫度、友善共融的桃園市。

桃園大竹獅子會贈「轉角有愛桃洗車」。圖／社會局提供