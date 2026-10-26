暗夜2度偷倒廚餘全都錄 桃園科技執法揪出違規餐飲業者

桃園市中壢區舊興仁市場溝渠近日遭棄置大量油汙及廚餘，造成阻塞並散發惡臭，影響周邊環境衛生。市府接獲民眾陳情後，透過現場訪查、架設縮時攝影機並比對周邊監視影像，查出市場內一家餐飲業者於10月3日及4日凌晨，兩度將廚餘及汙水倒入水溝。桃園市環保局表示，已依廢棄物清理法開罰2次，並要求業者限期改善。

桃園市環境管理處表示，接獲民眾陳情後，稽查人員於10月1日、2日及6日多次前往中壢區興仁路二段100巷內勘查，發現舊興仁市場溝渠內堆積大量油汙及廚餘，部分水溝已遭阻塞，現場不時飄出惡臭。

為找出傾倒者，稽查人員除訪查市場及周邊店家，並根據現場情況研判可能的違規對象及傾倒時段，在附近架設縮時攝影機長時間蒐證，再與周邊既有監視器畫面交叉比對，逐步掌握違規業者動向。

經調閱影像發現，該餐飲業者分別於10月3日、4日凌晨趁人車稀少時，將廚餘倒入水溝，兩次傾倒過程均遭攝影機拍下。稽查人員循線確認業者身分並出示相關事證，業者坦承曾傾倒廚餘及汙水，環保局因此針對兩次違規行為分別告發。

除依法處分，稽查人員也要求業者改善廚餘、廢食用油及汙水處理方式，須於10月15日前完成截油設備裝設，廢食用油則應委託合法業者清除。目前遭棄置廚餘及油汙的溝渠已於10月5日完成清理。市府10月14日前往現場複查，確認業者已完成截油設備裝設，廢食用油亦委託合法業者清除，溝渠內未再發現廚餘堆積及阻塞，原有惡臭情形已改善。

環境管理處長張書豪呼籲，餐飲業者應妥善收集及處理廚餘、廢食用油，並落實截油設備操作及清潔維護，不可為求方便任意倒入水溝，否則不僅容易造成管線阻塞及異味，更會汙染環境、影響附近居民生活品質。