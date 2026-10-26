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砂源不足苗栗竹南崎頂海水浴場沙灘回不來 縣府擬離岸堤或砂腸袋養灘

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮崎頂里至後龍鎮海寶里屬中潛勢海岸侵蝕，縣府2024年啟動二級海岸防護計畫，填砂幾乎沒有任何效果。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣竹南鎮崎頂里至後龍鎮海寶里屬中潛勢海岸侵蝕，縣府2024年啟動二級海岸防護計畫，填砂幾乎沒有任何效果。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣竹南鎮崎頂里至後龍鎮海寶里屬中潛勢海岸侵蝕，縣府2024年啟動二級海岸防護計畫，但因受北邊新竹漁港，及南邊龍鳳漁港凸堤影響砂源不足，包括崎頂海水浴場沙灘回不來，縣府水利處研判目前填砂補充，一下子就流失幾乎無效，爭取離岸堤或砂腸袋工程固砂養灘。

竹南鎮崎頂海水浴場曾盛極一時，但因沙灘流失，成了礫石灘沒落，竹南鎮公所並於今年6月間終止標租經營契約，目前僅保全進駐，公所持續修繕設施設備，及綠美化環境，並評估委外經營的可行性，縣議員葉忠倫認為縣府推行二級海岸防護措施2年，且南邊通霄海水浴場辦理沙雕節，北邊新竹縣新月沙灣養灘，都成功活化，要求縣府借鏡，提具對策，串聯崎頂子母隧道、崎頂車站等景點，恢復崎頂海水浴場往日榮景。

竹南鎮青天泉海岸、後龍鎮中港溪北岸，平均侵蝕速率分別每年3.56公尺、3.22公尺，大於2公尺中潛勢標準，形成局部無沙灘區，沿岸10.2公里，縣府2024年啟動二級海岸防護計畫，縣府水利處長楊明鐃表示，當初曾提具離岸堤的做法，但審查委員認為以柔性近自然工法，填砂補償砂源，但近年來運用漁港清淤填砂養灘，但一下子就流失，幾乎沒有任何效果。

楊明鐃說，新月沙灣條件不一樣，頭前溪砂源充足，可以養灘成功，但崎頂海水浴場，因新竹漁港凸堤，減少南下的砂源，龍鳳漁港的凸堤，又攔阻北上的砂源，以致砂源不足，目前二級海岸防護措施，依海岸管理法規定5年通盤檢討，縣府爭取經費聘請專家學者研究水工模型，規畫離岸堤或砂腸袋工程固砂養灘，提具中央審查同意。

苗栗縣竹南鎮崎頂里至後龍鎮海寶里屬中潛勢海岸侵蝕，縣府2024年啟動二級海岸防護計畫，填砂幾乎沒有任何效果。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣竹南鎮崎頂里至後龍鎮海寶里屬中潛勢海岸侵蝕，縣府2024年啟動二級海岸防護計畫，填砂幾乎沒有任何效果。記者吳傑沐／攝影

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