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12道料理上菜 苗栗市客家美味宴席開147桌熱鬧滾滾

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市「客庄美饌 巧廚盛宴」客家風味宴今天登場，席開147桌，現場安排苗栗市青年歌唱舞蹈大賽優勝團隊演出，氣氛熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗市「客庄美饌 巧廚盛宴」客家風味宴今天登場，席開147桌，現場安排苗栗市青年歌唱舞蹈大賽優勝團隊演出，氣氛熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影

苗栗客家美食盛事，「客庄美饌 巧廚盛宴」客家風味宴今天登場，席開147桌，「桔香迎賓嫩土雞」、「古早福味燜筍乾」，及「傳香經典客家小炒」等12道料理，不少外縣市民眾揪親友品嘗，現場安排苗栗市青年歌唱舞蹈大賽優勝團隊演出，氣氛熱鬧滾滾。

這場「客庄美饌 巧廚盛宴」今天在貓裏喵親子公園旁經國路廢道舉行，辦桌147桌，今天天公作美，近1500人在涼爽天氣中享用美食，市公所安排青年歌唱舞蹈大賽得獎者及團隊演出，民眾品嘗客庄美食，也能欣賞表演，縣長鍾東錦、苗栗市長鍾東錦等人都到場致意。

市公所指出，菜單包括「桔香迎賓嫩土雞」、「鹹甜糯香雙喜臨門」、「金蝦滿堂喜迎賓」、「客庄灶腳白菜滷」、「樹子清蒸年年有餘」、「古法慢熬四神湯」、「梅香醬燒封爌肉」、「古早福味燜筍乾」、「傳香經典客家小炒」、「田園三鮮慶豐收」、「暖灶排骨豆干湯」及「九層黑糖粄飄香」，12道料理兼顧傳統與團圓寓意，呈現豐盛的客家風味宴。

鍾東錦、余文忠等人也邀請全國民眾，10月26日在貓裏喵親子公園，上午10點至下午1點舉辦貓裏客家粄食文化節，以「粄香傳客情・共創新食代」為主題，集結特色粄食、文創市集，上午9點30分起發放水晶餃美食品嘗號碼牌，並安排在地藝文團隊演出，請民眾自備具；此外，客家歌手演唱會下午2點至5點，及晚間6點15分至9點兩階登場，在苗栗巨蛋體育館登場，活動免費自由入場。

另，苗栗市「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」2026風箏文化暨客家美食節，11月6日至8日在後龍溪河濱公園舉行，6日晚間安排晚會及夜光風箏展演，7日規畫風箏展演及多元體驗活動，晚間夜光風箏演出，8日風箏展演及周邊活動，7日、8日購買200元消費券，即可兌換限量紀念風箏，多活動資訊請至官方網站http://www.miaoli-9kite.com/查詢。

苗栗市「客庄美饌 巧廚盛宴」客家風味宴今天登場，席開147桌，現場安排苗栗市青年歌唱舞蹈大賽優勝團隊演出，氣氛熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗市「客庄美饌 巧廚盛宴」客家風味宴今天登場，席開147桌，現場安排苗栗市青年歌唱舞蹈大賽優勝團隊演出，氣氛熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影

苗栗市「客庄美饌 巧廚盛宴」客家風味宴今天登場，席開147桌，現場安排苗栗市青年歌唱舞蹈大賽優勝團隊演出，氣氛熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗市「客庄美饌 巧廚盛宴」客家風味宴今天登場，席開147桌，現場安排苗栗市青年歌唱舞蹈大賽優勝團隊演出，氣氛熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影

苗栗市「客庄美饌 巧廚盛宴」客家風味宴今天登場，席開147桌，現場安排苗栗市青年歌唱舞蹈大賽優勝團隊演出，氣氛熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗市「客庄美饌 巧廚盛宴」客家風味宴今天登場，席開147桌，現場安排苗栗市青年歌唱舞蹈大賽優勝團隊演出，氣氛熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影

苗栗 苗栗市 客家

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