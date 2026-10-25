李多慧到合歡山武嶺拍片 車內炊煮還爬山壁…官方要罰了

韓國啦啦隊女神李多慧近日完成到合歡山武嶺車宿的夢想，不料昨天上傳影片，卻遭民眾檢舉，攀爬山壁走未開放山徑登高，且在國家公園炊煮。經太魯閣國家公園管理處檢視相關影像畫面確定違法，將依法開罰，最高可處以3000元罰鍰。

李多慧24日在其YouTube頻道上傳影片，開心分享「兩年前沒去成的武嶺，首次車宿...這次終於完成了」，影片中，她與助理到合歡山武嶺，先是爬上岩壁登高賞景，入夜後在停車場車宿露營，用小家電煮飯、烤肉、泡麵等，隔日結束行程。

不過，她與助理登高上合歡山時，並非依循正常路徑，從登山口入山，而是爬岩壁走小路上去；此外，車宿露營時雖非明火煮食，但使用電器仍違反國家公園內禁止遊客未經核准於指定以外之地區炊煮的規定，因此遭到民眾向太管處檢舉。

太魯閣國家公園管理處表示，武嶺停車場並非公告指定的露營炊煮區，不論有無使用明火電器都已違反「國家公園法」規定，而當事人10月4日拍攝當天，保七總隊第九大隊員警巡查時當場勸導後，拍攝團隊即配合停止炊煮行為。

而高山植被脆弱，攀爬岩壁走入非開放山徑的行為，可能破壞高山環境且極難復原，經檢視相關影像畫面，確認當事人行為已違反規定，將依「國家公園法」第13條第8款逕行舉發，最高將可處以新台幣3000元罰鍰。