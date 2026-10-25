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捉到了！竹南射流溝橘色廢水汙染 環保局溯源工地洗礫石排放

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮射流溝水環境改善工程今天排放顏色廢水，縣政府環保局稽查，採水樣進一步檢驗，並依違反水汙染防治法，可處3萬元至300萬元罰鍰。圖／苗栗縣政府環保局提供
苗栗縣竹南鎮射流溝水環境改善工程今天排放顏色廢水，縣政府環保局稽查，採水樣進一步檢驗，並依違反水汙染防治法，可處3萬元至300萬元罰鍰。圖／苗栗縣政府環保局提供

苗栗縣竹南鎮竹興國小旁射流溝今天下午一片橘色，顏色鮮艷嚇人，民眾憂心汙染，縣政府環保局稽查，溯源上游一處工地洗礫石廢水，沉澱池效能不足，因此排放橘色廢水，除採樣進一步檢驗，並依違反水汙染防治法，可處3萬元至300萬元罰鍰。

臉書「竹南大小事」社團，今天下午網友貼圖分享「竹興國小旁邊的大排水溝顏色真是漂亮？」，引起議論紛紛，質疑雨後偷排廢水，除了橘色外，還曾看過黑色、綠色、紅色，直呼誇張，並擔心橘色廢水汙染，環保局今天下午接獲通報，稽查人員趕到竹南鎮竹興國小旁射流溝，發現射流溝水體呈橘色。

環保局指出，稽查人員往上游溯源，查獲汙染源是竹南鎮射流溝水環境改善工程，工地內洗礫石作業，工區內沉澱池效能不足，致橘色廢水排放至射流溝，現場命工地負責人立即停止排放廢水，汙染行為違反水汙染防治法第30條，現場並採水樣送檢驗。

苗栗縣竹南鎮射流溝水環境改善工程今天排放顏色廢水，縣政府環保局稽查，採水樣進一步檢驗，並依違反水汙染防治法，可處3萬元至300萬元罰鍰。圖／苗栗縣政府環保局提供
苗栗縣竹南鎮射流溝水環境改善工程今天排放顏色廢水，縣政府環保局稽查，採水樣進一步檢驗，並依違反水汙染防治法，可處3萬元至300萬元罰鍰。圖／苗栗縣政府環保局提供

苗栗縣竹南鎮射流溝水環境改善工程今天排放顏色廢水，縣政府環保局稽查，採水樣進一步檢驗，並依違反水汙染防治法，可處3萬元至300萬元罰鍰。圖／苗栗縣政府環保局提供
苗栗縣竹南鎮射流溝水環境改善工程今天排放顏色廢水，縣政府環保局稽查，採水樣進一步檢驗，並依違反水汙染防治法，可處3萬元至300萬元罰鍰。圖／苗栗縣政府環保局提供

苗栗 環保局 工地

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