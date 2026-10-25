龜山顯安巖祖師廟分靈百年 文化祭連3天祈福傳承香火

桃園市龜山顯安巖祖師廟分靈屆滿百年，今起一連3天舉辦「2026桃園市顯應祖師文化祭暨龜山顯安巖顯應祖師分靈百年慶典」，透過繞境祈福、傳統祭儀、藝文展演及親子體驗等活動，邀集信眾共同見證百年重要時刻，除祈求風調雨順、合境平安，更盼藉由宮廟交流及多元文化活動，讓年輕世代認識顯應祖師信仰，延續地方百年香火與傳統文化。

顯應祖師俗名黃惠勝，為宋代高僧，曾於福建永春、安溪一帶弘法，相傳曾在旱災時為民祈雨，深受地方百姓敬重。隨著先民渡海來台，信仰在台灣落地生根，逐漸成為凝聚地方情感的重要力量。

顯安巖祖師廟表示，今年適逢分靈百年，慶典以感恩、祈福及傳承為核心。首日由開幕祈福及繞境揭開序幕，祖師公神轎在獅陣、鼓陣引領下起駕，沿途參訪地方宮廟，返廟後安排舞獅、國樂、天女獻供、團拜及三獻禮等儀式。

顯安巖祖師廟提到，明天將舉辦「酬神展藝．文化饗宴」，安排社區團隊、歌手及特技演出，晚間由蘭陽戲劇團演出「錯配姻緣」，現場另設親子手作、兒童氣墊及美食市集。活動27日則以「圓滿法會．祈安植福」延續祝禱，現場並安排捐血活動，鼓勵民眾挽袖響應。