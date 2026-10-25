竹北清潔車遭質疑安全、預算 楊士學怒轟：造謠抹黑打擊清潔隊員士氣

今天是全國清潔隊員節，竹北市清潔車近期卻因車身顏色、預算及夜間安全引發選戰攻防。民進黨籍竹北市民代表參選人楊士學今替基層抱不平，怒批「不應該為了選舉，造謠抹黑打擊清潔隊員士氣」，更直指有人把公共安全與基層辛苦當成「政治口水的提款機」。

楊士學表示，竹北市長鄭朝方上任以來，始終重視基層同仁需求，依法編列預算提升清潔隊員作業環境與安全裝備，也讓竹北市清潔隊成為全國唯一獲得CNS、ISO職安環境雙認證的清潔隊。他憤慨表示：「在清潔隊員節前夕發動這種政治攻擊，難道在有心人士眼裡，辛苦的清潔隊員就不值得獲得更好的待遇與安全配備嗎？」

楊士學怒轟，不應用「過時、迂腐的舊思維阻礙城市進步」，竹北跳脫刻板黃色垃圾車，升級為沉穩質感的「清潔車」，許多市民耳目一新、表達肯定，卻在政治操作下，硬要把這份改變汙名化。他強調，相關預算早已由市民代表會跨黨派代表合議審查、嚴格把關通過，參選人不應為了自己的選情聲量「為反對而反對」。

針對夜間安全疑慮，楊士學指出，所有車輛均配置高係數反光條、警示燈具及照明設備，安全絕非只看車身顏色。他並稱，基隆垃圾車也跟進換上深海顏色，五峰鄉則推出原住民圖騰車體塗裝並正名「清潔車」，證明尊重基層、提升城市質感的風氣正由竹北帶頭擴散。

楊士學更指控：「這位打手疑似刻意將照片對比度動手腳調暗、用AI工具製造恐慌與玩弄民眾」，並質疑：「這難道就是他黨縣長參選人所謂的AI治理嗎？」他批評，無視實質安全配備與國內外典範，完全是把公共安全與基層辛苦當成「政治口水的提款機」。

楊士學也揭穿，這位參選人為博聲量「總是烏龍爆料」，卻總是無法區分工程與預算概念，先把15個LED光源的景觀燈拿來比單燈頭，如今又把不同年度的「車體防鏽保養與安全升級」硬扣上浪費帽子，手段如出一轍。

他直言，在清潔隊員節這天不給祝福，反而一再去脈絡化造謠、踐踏第一線同仁努力來博取個人版面，「這種為了選舉不擇手段的行徑，究竟意欲為何？抹黑完全沒有極限。」

楊士學說，鄭朝方上任以來，始終堅持重視基層同仁的需求，依法編列預算提升清潔隊員的作業環境與安全裝備。圖／取自鄭朝方臉書