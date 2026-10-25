快訊

好市多冷凍藍莓「10點就賣光」成黑卡專屬？會員揭殘酷真相：早去也買不到

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝

僑委淚控抹黑 陳智菡：徐佳青貪瀆爭議不是幾滴眼淚就能抹去

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北清潔車遭質疑安全、預算 楊士學怒轟：造謠抹黑打擊清潔隊員士氣

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
楊士學替第一線清潔隊員抱不平。圖／楊士學提供
楊士學替第一線清潔隊員抱不平。圖／楊士學提供

今天是全國清潔隊員節，竹北市清潔車近期卻因車身顏色、預算及夜間安全引發選戰攻防。民進黨籍竹北市民代表參選人楊士學今替基層抱不平，怒批「不應該為了選舉，造謠抹黑打擊清潔隊員士氣」，更直指有人把公共安全與基層辛苦當成「政治口水的提款機」。

楊士學表示，竹北市長鄭朝方上任以來，始終重視基層同仁需求，依法編列預算提升清潔隊員作業環境與安全裝備，也讓竹北市清潔隊成為全國唯一獲得CNS、ISO職安環境雙認證的清潔隊。他憤慨表示：「在清潔隊員節前夕發動這種政治攻擊，難道在有心人士眼裡，辛苦的清潔隊員就不值得獲得更好的待遇與安全配備嗎？」

楊士學怒轟，不應用「過時、迂腐的舊思維阻礙城市進步」，竹北跳脫刻板黃色垃圾車，升級為沉穩質感的「清潔車」，許多市民耳目一新、表達肯定，卻在政治操作下，硬要把這份改變汙名化。他強調，相關預算早已由市民代表會跨黨派代表合議審查、嚴格把關通過，參選人不應為了自己的選情聲量「為反對而反對」。

針對夜間安全疑慮，楊士學指出，所有車輛均配置高係數反光條、警示燈具及照明設備，安全絕非只看車身顏色。他並稱，基隆垃圾車也跟進換上深海顏色，五峰鄉則推出原住民圖騰車體塗裝並正名「清潔車」，證明尊重基層、提升城市質感的風氣正由竹北帶頭擴散。

楊士學更指控：「這位打手疑似刻意將照片對比度動手腳調暗、用AI工具製造恐慌與玩弄民眾」，並質疑：「這難道就是他黨縣長參選人所謂的AI治理嗎？」他批評，無視實質安全配備與國內外典範，完全是把公共安全與基層辛苦當成「政治口水的提款機」。

楊士學也揭穿，這位參選人為博聲量「總是烏龍爆料」，卻總是無法區分工程與預算概念，先把15個LED光源的景觀燈拿來比單燈頭，如今又把不同年度的「車體防鏽保養與安全升級」硬扣上浪費帽子，手段如出一轍。

他直言，在清潔隊員節這天不給祝福，反而一再去脈絡化造謠、踐踏第一線同仁努力來博取個人版面，「這種為了選舉不擇手段的行徑，究竟意欲為何？抹黑完全沒有極限。」

楊士學說，鄭朝方上任以來，始終堅持重視基層同仁的需求，依法編列預算提升清潔隊員的作業環境與安全裝備。圖／取自鄭朝方臉書
楊士學說，鄭朝方上任以來，始終堅持重視基層同仁的需求，依法編列預算提升清潔隊員的作業環境與安全裝備。圖／取自鄭朝方臉書

楊士學替第一線清潔隊員抱不平。圖／楊士學提供
楊士學替第一線清潔隊員抱不平。圖／楊士學提供

清潔隊員 竹北 預算

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

標案預算膨脹？竹北市公所：合法合規、勿為選舉抹黑抹煞基層努力

青鳥連蔣萬安撿樹枝、戴安全帽都要造謠 清潔隊長：打擊基層士氣

清潔隊揪蔣萬安搬樹竟遭出征 議員反諷：難道要包下圓山飯店替徐佳青開趴？

楊文科力挺徐欣瑩、吳旭智 盼「縣市合作」攜手升級竹北基礎建設

相關新聞

SRF進駐桃科爭議延燒 張善政強硬喊「NO」：底線絕不退讓

桃園市觀音區SRF廠進駐桃園科技工業園區爭議持續延燒，市長張善政今在臉書重申反對立場，直言「SRF能不能在觀音啟動運轉？我的答案只有一個：NO！」他表示，市府認定相關程序有重大瑕疵，因此依法廢止許可，無論後續面臨多少壓力，都會捍衛市民權益，該替觀音守住的底線絕不退讓。

竹北清潔車遭質疑安全、預算 楊士學怒轟：造謠抹黑打擊清潔隊員士氣

今天是全國清潔隊員節，竹北市清潔車近期卻因車身顏色、預算及夜間安全引發選戰攻防。民進黨籍竹北市民代表參選人楊士學今替基層抱不平，怒批「不應該為了選舉，造謠抹黑打擊清潔隊員士氣」，更直指有人把公共安全與基層辛苦當成「政治口水的提款機」。

苗栗鯉魚潭水庫南水北送年底通水 明德水庫自來水用戶改用還要再等等

苗栗縣鯉魚潭水庫南水北送管線工程，目前僅剩造橋鄉300多公尺，台灣自來水公司預計年底可以通水，每天供應山線地區12萬立方公尺，不過，備受地方期待的明德水庫1.6萬自來水戶改飲用鯉魚潭水庫水源，台水表示涉及管線、設備等問題，還要再努力。

桃園女兒葉舒華續約代言 搶先開箱「史努比萬聖城」

桃園女兒再度為家鄉代言！桃園市政府今年再度邀請出身桃園楊梅的全球人氣女團i-dle成員葉舒華擔任桃園觀光大使，今年的宣傳結合大型節慶、在地美食及文化景點，借重舒華的全球知名度與社群影響力，吸引全球粉絲實際走進桃園。

更生人親揭人生低谷 新竹地檢署贈書進監所盼助收容人重生

新竹地檢署攜手更生保護會新竹分會、新竹監獄及新竹御嵿攻城獅等單位，舉辦贈書暨生命故事分享活動，邀請更生人現身分享從人生低谷重新出發的歷程，盼透過真實故事與音樂，鼓勵收容人勇敢面對過去、重拾人生希望。

桃機空品管制加嚴 地方不知情

桃園二○二一年將桃園機場納入地方空氣品質維護區並實施管制，禁止車齡廿七年以上柴油大客（貨）車進入，近期預告車齡下修至廿年，管制範圍擴大到航空城核心計畫區；新辦法預計二○二八年元旦上路，但地方不知情，藍綠民代都要求市府先跟地方溝通並做好配套。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。