SRF進駐桃科爭議延燒 張善政強硬喊「NO」：底線絕不退讓

桃園市觀音區SRF廠進駐桃園科技工業園區爭議持續延燒，市長張善政今在臉書重申反對立場，直言「SRF能不能在觀音啟動運轉？我的答案只有一個：NO！」他表示，市府認定相關程序有重大瑕疵，因此依法廢止許可，無論後續面臨多少壓力，都會捍衛市民權益，該替觀音守住的底線絕不退讓。

張善政表示，剛上任不久曾到觀音參加地方活動，座車突然被一名鄉親攔下，對方滿臉焦急拜託他「市長，請你一定要替我們擋住SRF！」從那一刻起，鄉親對家園環境及家人健康的擔憂，他始終放在心裡。

張善政提到，回顧整起事件，當年經濟部曾發文向桃園市政府推薦SRF廠商入園，前市府團隊因此在2021年及2022年陸續核准3家廠商進駐，其中最後一家更在前市府卸任前2天通過。他認為，是否放行屬地方政府把關權責，不能因中央專案推薦就照單全收。

張善政說，當年廠商獲准進駐時，未見有人積極阻擋，直到地方反彈升高、選舉壓力浮現，當時擔任立委的政治人物才急著澄清，但對觀音鄉親而言已經太晚。如今同一名政治人物投入市長選舉，又試圖與當年的責任切割，但整起事件經過已留在地方居民心中，相信觀音鄉親自有判斷。

張善政表示，市府上任後重新檢視相關程序，認定其中存在重大瑕疵，因此依法廢止相關許可。面對後續爭議及各方壓力，市府立場始終沒有改變，將持續依法捍衛市民權益。他強調，對於SRF能否在觀音啟動運轉，答案就是「NO」，市府該替觀音守住的環境底線，絕不退讓。