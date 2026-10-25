桃園女兒葉舒華續約代言 搶先開箱「史努比萬聖城」

桃園女兒再度為家鄉代言！桃園市政府今年再度邀請出身桃園楊梅的全球人氣女團i-dle成員葉舒華擔任桃園觀光大使，今年的宣傳結合大型節慶、在地美食及文化景點，借重舒華的全球知名度與社群影響力，吸引全球粉絲實際走進桃園。

觀旅局說明，去年葉舒華首度擔任桃園觀光大使，以「來桃園，舒華的家鄉」為主題，透過觀光形象影片、景點美照及海外廣告，將桃園的自然風光與人文特色推向全球。今年則全新以更貼近生活的「舒式視角」，帶領粉絲解鎖桃園的新玩法。

葉舒華搶先開箱與史努比（PEANUTS™）聯名的桃園萬聖城，感受充滿童趣的節慶氛圍；走進百年古蹟景福宮，以年輕世代熟悉的祈福話題，呈現傳統信仰文化；也探訪即將開通捷運綠線G11藝文特區站，搶先一覽桃園交通建設與城市發展的新面貌。從特色節慶、歷史文化到城市新亮點。

葉舒華此次以觀光大使身分再度為家鄉代言，特別回到桃園拍攝新一波觀光宣傳素材，拍攝期間巧遇舒華的民眾及粉絲驚喜不已，尤其10月21日葉舒華現身中壢夜市，讓不少粉絲及民眾驚喜不已，拍攝過程中，葉舒華也體驗打彈珠、品嚐臭豆腐及地瓜球等在地小吃，分享兒時逛夜市的回憶，呈現桃園夜市的特色美食與在地生活風情。

桃園市觀旅局長陳靜芳表示，去年市府首度邀請葉舒華擔任觀光大使，整體宣傳累積曝光突破3,000萬次，並結合本市觀光景點、文化場館及旅宿業者進行推廣，預估帶動超過2萬人次住宿及餐飲消費，入境旅客人數也持續增加，展現全球觀光市場的發展潛力。

配合桃園萬聖城活動，觀旅局規畫推出「桃園×舒華」專屬票券收納夾，民眾於活動期間完成指定裝置合照及社群打卡任務，即可依活動辦法兌換指定限量盲袋，數量有限、送完為止，相關活動日期及兌換細節將以正式公告為準。

配合桃園萬聖城活動，觀旅局規畫推出「桃園×舒華」專屬票券收納夾，民眾於活動期間完成指定裝置合照及社群打卡任務，即可依活動辦法兌換指定限量盲袋。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市政府今年再度邀請出身桃園楊梅的全球人氣女團i-dle成員葉舒華擔任桃園觀光大使。圖／桃園市觀旅局提供