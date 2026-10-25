快訊

川普有50%機率對伊朗動核武？美預言家警告恐爆第三次世界大戰

金鐘61／節目類5大亮點一次看 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

日本抹茶名店公告拒轉賣行為 網友怒點名台灣人：支持官方

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園4年闢建198座特色公園 綠地增幅六都之冠

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市近年持續闢建特色公園及擴增綠地，近4年各局處累計闢建198座特色公園，投入經費逾74億元，綠地面積增加342.47公頃，增幅居六都之首。圖為桃園公園綠地景觀。圖／市府提供
桃園市近年持續闢建特色公園及擴增綠地，近4年各局處累計闢建198座特色公園，投入經費逾74億元，綠地面積增加342.47公頃，增幅居六都之首。圖為桃園公園綠地景觀。圖／市府提供

桃園近年大幅擴增公園綠地，市府統計，近四年各局處累計闢建198座特色公園，投入逾74億元，綠地面積從2021年的442.31公頃增至784.78公頃，增加342.47公頃、成長約77%，增幅居六都之首；每萬人人均綠地面積同步提升至4.32公頃。市府表示，未來將持續推動特色公園與既有設施改善，打造全齡共融休憩環境。

桃園市工務局日前報告近四年公園建設成果。副市長蘇俊賓表示，桃園公園建設除著重個別公園特色與功能，更從城市整體發展角度出發，持續增加綠地面積及提升公共空間品質，讓公園成為市民日常生活的重要休憩場域。

工務局表示，桃園綠地面積從2021年的442.31公頃增加至目前784.78公頃，增加342.47公頃，成長約77%；每萬人人均綠地面積從2.53公頃提升至2025年的4.32公頃，成長約71%，兩項增幅均居六都之首。目前全市公園400公尺步行範圍人口可及率已達91.55%，讓更多市民能在生活圈內使用公園綠地。

工務局指出，市府近年持續推動全齡特色公園及既有設施優化，包括華興池公園、光明公園、四維兒童公園、平鎮運動公園、楓樹腳公園、龍潭運動公園及陽明運動公園等，並持續推進龍潭大池、龜山公九等公園建設，另辦理青埔公三、公十、中壢A20公園及桃園兒九等公園規畫設計。

除硬體建設外，市府同步推動公園考評、珍稀植物復育、熱危害防治及自然遊戲場建置，今年更首度推出自然遊戲種子社區培育計畫，遴選4組核心團隊並辦理9場推廣活動，希望透過社區參與，讓公園兼顧生態保育、遊憩需求及不同年齡層使用，持續拓展市民休憩空間。

六都 公園 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出席新人競總成立 黃世杰喊告別幽靈公車、市黨部主委催票怒批張善政

從一滴水開始 看見新竹縣水環境治理

張善政連兩晚坐鎮防颱應變中心 掌握177件災情指示加速搶修

暨大座落埔里淺山 6特色步道打造大眾後花園

相關新聞

苗栗鯉魚潭水庫南水北送年底通水 明德水庫自來水用戶改用還要再等等

苗栗縣鯉魚潭水庫南水北送管線工程，目前僅剩造橋鄉300多公尺，台灣自來水公司預計年底可以通水，每天供應山線地區12萬立方公尺，不過，備受地方期待的明德水庫1.6萬自來水戶改飲用鯉魚潭水庫水源，台水表示涉及管線、設備等問題，還要再努力。

SRF進駐桃科爭議延燒 張善政強硬喊「NO」：底線絕不退讓

桃園市觀音區SRF廠進駐桃園科技工業園區爭議持續延燒，市長張善政今在臉書重申反對立場，直言「SRF能不能在觀音啟動運轉？我的答案只有一個：NO！」他表示，市府認定相關程序有重大瑕疵，因此依法廢止許可，無論後續面臨多少壓力，都會捍衛市民權益，該替觀音守住的底線絕不退讓。

桃園女兒葉舒華續約代言 搶先開箱「史努比萬聖城」

桃園女兒再度為家鄉代言！桃園市政府今年再度邀請出身桃園楊梅的全球人氣女團i-dle成員葉舒華擔任桃園觀光大使，今年的宣傳結合大型節慶、在地美食及文化景點，借重舒華的全球知名度與社群影響力，吸引全球粉絲實際走進桃園。

更生人親揭人生低谷 新竹地檢署贈書進監所盼助收容人重生

新竹地檢署攜手更生保護會新竹分會、新竹監獄及新竹御嵿攻城獅等單位，舉辦贈書暨生命故事分享活動，邀請更生人現身分享從人生低谷重新出發的歷程，盼透過真實故事與音樂，鼓勵收容人勇敢面對過去、重拾人生希望。

桃機空品管制加嚴 地方不知情

桃園二○二一年將桃園機場納入地方空氣品質維護區並實施管制，禁止車齡廿七年以上柴油大客（貨）車進入，近期預告車齡下修至廿年，管制範圍擴大到航空城核心計畫區；新辦法預計二○二八年元旦上路，但地方不知情，藍綠民代都要求市府先跟地方溝通並做好配套。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。