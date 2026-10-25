桃園4年闢建198座特色公園 綠地增幅六都之冠

桃園近年大幅擴增公園綠地，市府統計，近四年各局處累計闢建198座特色公園，投入逾74億元，綠地面積從2021年的442.31公頃增至784.78公頃，增加342.47公頃、成長約77%，增幅居六都之首；每萬人人均綠地面積同步提升至4.32公頃。市府表示，未來將持續推動特色公園與既有設施改善，打造全齡共融休憩環境。

桃園市工務局日前報告近四年公園建設成果。副市長蘇俊賓表示，桃園公園建設除著重個別公園特色與功能，更從城市整體發展角度出發，持續增加綠地面積及提升公共空間品質，讓公園成為市民日常生活的重要休憩場域。

工務局表示，桃園綠地面積從2021年的442.31公頃增加至目前784.78公頃，增加342.47公頃，成長約77%；每萬人人均綠地面積從2.53公頃提升至2025年的4.32公頃，成長約71%，兩項增幅均居六都之首。目前全市公園400公尺步行範圍人口可及率已達91.55%，讓更多市民能在生活圈內使用公園綠地。

工務局指出，市府近年持續推動全齡特色公園及既有設施優化，包括華興池公園、光明公園、四維兒童公園、平鎮運動公園、楓樹腳公園、龍潭運動公園及陽明運動公園等，並持續推進龍潭大池、龜山公九等公園建設，另辦理青埔公三、公十、中壢A20公園及桃園兒九等公園規畫設計。

除硬體建設外，市府同步推動公園考評、珍稀植物復育、熱危害防治及自然遊戲場建置，今年更首度推出自然遊戲種子社區培育計畫，遴選4組核心團隊並辦理9場推廣活動，希望透過社區參與，讓公園兼顧生態保育、遊憩需求及不同年齡層使用，持續拓展市民休憩空間。