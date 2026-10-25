苗栗鯉魚潭水庫南水北送年底通水 明德水庫自來水用戶改用還要再等等

苗栗縣鯉魚潭水庫南水北送管線工程，目前僅剩造橋鄉300多公尺，台灣自來水公司預計年底可以通水，每天供應山線地區12萬立方公尺，不過，備受地方期待的明德水庫1.6萬自來水戶改飲用鯉魚潭水庫水源，台水表示涉及管線、設備等問題，還要再努力。

台水、新竹科學園區管理局、台灣積體電路製造股份有限公司，按用水比例分擔34.3億元的鯉魚潭水源北送苗栗幹管工程，台水董事長李嘉榮日前到苗栗，表示造橋鄉300多公尺「最後一哩路」，可望年底完成通水，但管線經過的明德水庫供應自來水地區，改由鯉魚潭水源，因有轉接管線、設備等問題，還要再努力。

台水指出，鯉魚潭水庫北送苗栗幹管，規畫每天供應海線地區8萬立方公尺，山線12萬立公尺，管線經三義鄉、銅鑼鄉、苗栗市、後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮，其中，銅鑼科學園區3.2萬立方公尺，竹南科學園區3.89萬立方公尺，竹南特定區2萬立方公尺。

此外，推動中頭屋鄉天花湖水庫，未來供水能力足以涵蓋目前明德水庫供水範圍，因此天花湖水庫及相關供水設施，明德淨水場及各水源系統整體調度模式，必須通盤檢討，以充分發揮區域水源聯合運用效益，提升供水穩定性及供水韌性。

地方人士則迭有反映，也期待明德淨水場目前供應苗栗市、頭屋鄉及造橋鄉1.6萬戶，除了高地區約5000戶外，趁著北送幹管工程連通調配，改由鯉魚潭水庫水源供水，他們說，民眾迭有反映明德水庫水源相對較差，且近年來大力發展觀光遊憩，明德水庫轉型備援水庫。