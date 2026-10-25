一起趣選舉／高學歷為民服務回饋鄉里 博士級參選人扎根基層

年底九合一選舉，在基層鄉鎮市長及里長選舉中，出現具有博士學位的參選人，這些外界眼中高學歷者投入地方公共事務，為選戰增添不同面貌，盼將專業所學轉化為服務鄉里的實際行動。

民進黨立委林月琴具犯罪防治所博士學位，今年6月接受總統賴清德徵召，回苗栗家鄉投入苗栗市長選舉。她指出，從小在苗栗市長大，長期專注兒少、社會福利議題，對於家鄉發展停滯、福利資源不足深感到心疼，此外，毒品、詐欺及毒駕等社會問題，也令人憂心。

苗栗縣被視為民進黨的艱困選區，苗栗市更是艱困中的艱困。林月琴說，總統當時一句「國家不只有『六都』，二、三級城市一起變好，才會強盛」說服她返鄉承擔重任，相信從基層扎根，仍有改變機會。

林月琴表示，博士學位不僅是專業知識的累積，更考驗一個人的堅持與毅力。學歷雖非能力的唯一標準，但她曾將負債的社福組織發展至200多人，投入兒少工作30年，累積管理及政策推動經驗，希望將理念付諸實踐。

苗栗縣苑裡鎮子弟陳宏欣，以無黨籍參選苑裡鎮長，高中考上台北市建國中學，此後一路完成台大農經系以及政治大學商管碩士、資管博士學位，除在大學任教行銷學，也自行創業、創辦電商平台，並長期擔任外貿協會與各大企業跨境電商顧問。

陳宏欣說，6、7年前父母健康狀況欠佳，從台北搬回苑裡，深感家鄉人口持續外流、老化，希望結合自身電商及網路行銷的學術專業與創業實務經驗，為地方帶來改變。

陳宏欣表示，苑裡有豐富農業及文化觀光資源，首要完善鎮內交通串連各景點、特色美食，吸引遊客安排多日深度旅遊；並發展苑裡電商產業，利用AI數位行銷在地產業及優質特色農產品，為苑裡農產拓展通路，從事電商工作無地域限制，也能吸引青年返鄉。

投入選戰後，陳宏欣也將所學專業應用在選舉實務，製作個人選舉網站，納入政見、許願牆等。他說，這些科技專業可以充分運用在未來的鎮務推動，例如透過大數據分析，蒐集停車需求、改善設施規劃，藉此提升行政效率。

新竹縣國民黨竹北市長參選人、陽明交大資訊科學博士吳旭智，曾赴美國麻省理工學院擔任訪問學者，他說，擔任縣議員8年來，持續爭取高中增班增校、快捷9號公車、孕產婦補助及長者福利，並建議縣府成立智慧城市諮詢委員會及數位發展處，盼以科技專業改善公共服務。

吳旭智表示，曾參與發起新竹縣AI產業發展聯盟，向勞工、公務人員及社區長者推廣AI應用；另持續推動特教生獨輪車訓練，至今已邁入第10屆，每屆服務15名學童，也透過慈善團體走訪偏鄉、關懷弱勢家庭。

吳旭智說，未來將結合科技專業與基層服務經驗，推動新竹縣市交通整合、產業合作及教育資源共享，盼將竹北打造為「大新竹樞紐城市」，提升公共服務及生活品質。

新竹市中興里里長參選人、台灣大學退休教師王銘宗擁有美國普渡大學工程博士學位。他表示，年輕時離開新竹求學，曾在企業及工研院任職，後赴美國深造，還獲得1990全美博士論文獎，長期投入教學、研究及產業顧問工作。

王銘宗說，他也曾參選新竹市議員及台北市立法委員，如今返回故鄉，希望將數十年累積的專業與閱歷投入基層服務，回饋鄉里。

王銘宗表示，已規劃里民意見訪談紀錄表，蒐集民眾對行人安全、環境清潔及長者關懷等需求，並建立案件追蹤及回覆機制；另提出里政資訊公開、青銀共餐、北門老街活化、兒童閱讀空間及歷史文化導覽等政見，盼兼顧基層服務與老城發展，打造透明、宜居的社區。

過去博士參選人大多出現在立委、縣市長層級選舉，如今從鄉鎮市長到基層里長，有不少高學歷者投入地方公共事務，他們將專業素養、學術研究精神轉化也為地方服務，也為台灣今年的九合一地方選舉，增添更多元豐富的面貌。