更生人親揭人生低谷 新竹地檢署贈書進監所盼助收容人重生

新竹地檢署攜手更生保護會新竹分會、新竹監獄及新竹御嵿攻城獅等單位，舉辦贈書暨生命故事分享活動，邀請更生人現身分享從人生低谷重新出發的歷程，盼透過真實故事與音樂，鼓勵收容人勇敢面對過去、重拾人生希望。

新竹地檢署指出，活動21日在新竹監獄舉行，由新竹地檢署檢察長柯宜汾、主任檢察官黃振倫、新竹監獄典獄長饒雅旗及更生保護會新竹分會主任委員戴家鴻等人參與，並由新竹御嵿攻城獅籃球隊特助劉昌淦及巔峰潛能有限公司主編卓天仁代表捐贈「重生效應2：感恩之路」，提供收容人閱讀及生命教育使用。

柯宜汾表示，司法的價值不僅在於追訴犯罪、實現公平正義，也包括透過矯正教化及更生保護，協助曾經誤入歧途的人重新建立生活、復歸社會。每個人都可能遭遇挫折，重要的是勇於面對過去、承擔責任，並以實際行動展現改變決心。

柯宜汾指出，更生之路除了個人努力，也需要家庭接納、企業支持及社會理解，感謝新竹御嵿攻城獅以實際行動支持更生保護工作，也肯定作者勇敢分享自身經歷，把過去的挫折轉化為鼓勵他人的力量，讓更多人相信，只要願意改變，人生就有重新開始的機會。

「重生效應2：感恩之路」收錄10名更生人的真實生命故事，記錄他們從人生低谷、反思過往，到逐步重建自我、努力復歸社會的歷程。活動也邀請書中作者張登凱、江源富及趙錦牧現身分享，以親身經歷傳遞勇於承擔、堅持改變的信念。

其中，趙錦牧與家人共同組成的「氧氣桶樂團」也帶來音樂演出，透過生命故事與旋律傳達陪伴、感恩惜福及重新出發的力量，鼓勵收容人珍惜當下、勇敢迎向未來。

新竹地檢署表示，地檢署與更保新竹分會持續結合司法、矯正、企業及民間資源，透過個案輔導、就業協助、經濟支持、心理諮商及資源連結等服務，協助更生人克服復歸社會面臨的挑戰、建立穩定生活並降低再犯風險，也希望讓收容人在服刑期間感受到社會的關懷與支持。