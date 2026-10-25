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桃機空品管制加嚴 地方不知情

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園二○二一年將桃園機場納入地方空氣品質維護區並實施管制，禁止車齡廿七年以上柴油大客（貨）車進入，近期預告車齡下修至廿年，管制範圍擴大到航空城核心計畫區；新辦法預計二○二八年元旦上路，但地方不知情，藍綠民代都要求市府先跟地方溝通並做好配套。

桃園市政府指出，世界衛生組織國際癌症研究機構（ＩＡＲＣ）已將柴油廢氣列為一級致癌物，為提升空氣品質及降低敏感族群暴露風險，因此有空品管制措施。桃機納管逾四年，車齡廿七年以上柴油大客（貨）車出入管制區的數量已從最初六千三百輛降至今年六月一千五百輛，違規也減少，顯示業者已汰換老車或不再開老車進入。

然而，柴油車對於環境及人體威脅仍存在，市府認為有精進必要，因此下修車齡至廿年，擴大範圍則是考量桃機第三航廈、第三跑道及航空城開發將有數百輛施工機具進駐，納管是為了保護周邊十六所學校師生健康安全。

針對市府調整管制範圍與作為，地方抱怨不知情，藍綠民代也稱沒收到通知；民進黨桃園市議員游吾和直批「現在的市府想做什麼就做什麼」，欠缺溝通，有些中小型企業可能全公司就一輛車，進出機場載送貨物全靠它，市府一口氣縮短七年車齡，但緩衝期只有一年二月，時間根本不夠業者存錢買新車或想辦法改善。

國民黨桃園市議員徐其萬則說，市府替民眾健康著想，立意良善，但不能「說禁就禁」，航空城進入大建設時期，太過嚴苛的限制恐影響發展進度，相關配套一定要完善；市府則表示，修正草案已經公告，正收集各方意見，後續視建議內容討論是否調整。

桃機 空品 柴油

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