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颱風薔琵釀新竹逾萬戶停電 台電搶修全數復電

中央社／ 新竹市24日電
受颱風薔琵及外圍環流影響，新竹地區多處停電，累計曾有停電1萬886戶。台電表示，經持續投入人力及機具搶修，今晚9時已全數復電。本報資料照片
受颱風薔琵及外圍環流影響，新竹地區多處停電，累計曾有停電1萬886戶。台電表示，經持續投入人力及機具搶修，今晚9時已全數復電。本報資料照片

受颱風薔琵及外圍環流影響，新竹地區多處停電，累計曾有停電1萬886戶。台電表示，經持續投入人力及機具搶修，今晚9時已全數復電。

台電新竹區營業處晚間發布新聞稿表示，停電區域主要分布在新竹市香山區及新竹縣新豐鄉、尖石鄉、五峰鄉等地，災情包括電線斷線或脫落、桿線火花、開關故障及樹竹塌壓纜線等。

台電指出，部分地區因倒塌路樹、路障或道路坍方影響工程車輛通行，經請求相關單位協助排除障礙，並視風雨狀況及兼顧安全前提下，儘速進入災區搶修復電。

台電表示，若公告已復電地區仍有個別用戶尚未來電，可能是位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，可利用台灣電力APP或1911客服專線，告知停電住址及聯絡方式，以利搶修。若發現電線掉落或外露，應立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免發生觸電意外。

停電 台電 新竹

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