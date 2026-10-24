通過薔琵考驗！新竹棒球場現場畫面曝光 雨停後積水30分鐘內排光

曾因廢棄物掩埋與排水問題引發爭議的新竹市立棒球場，在歷經改善工程後迎來全新面貌。新竹市府表示，新竹市長高虹安上任後頂住政治壓力，持續推動球場改善，如今工程已完工並完成驗收，場地狀況也獲得選手肯定。近日颱風薔琵帶來強風豪雨，球場最新畫面也曝光，雨停後場地積水在30分鐘內快速排除，展現改善後的排水效能，也讓外界看見球場重新出發的真實成果。

地方人士說，新竹市立棒球場過去因場內廢棄物及排水等問題備受關注，相關爭議不僅衝擊球場形象，也讓球員與球迷對場地品質產生疑慮。面對外界質疑與政治壓力，高虹安上任後推動球場改善，逐步恢復市民對這座球場的信心。

新竹市立棒球場改善工程今年9月完工，並完成驗收。市府也在近期舉辦練習賽事測試球場性能並聽取球員實際使用的意見。選手對改善後的新竹棒球場給予肯定，新竹市城市棒球隊總教練陳瑞振談及改善完成的新竹市立棒球場時，也給予高度評價，直言「除了大巨蛋，新竹球場是台灣目前最好球場。」這番肯定也讓外界對新竹棒球場未來承辦賽事的表現更加期待。

此次颱風薔琵帶來降雨，也讓新竹市立棒球場迎來一次天然的排水考驗。最新畫面曝光，雨勢停止後，場地積水在30分鐘內快速排除。市府指出，相較於過去排水問題引發的疑慮，此次雨後場地的狀況，讓外界看見高虹安推動改善工程的成果。

高虹安日前也宣布，今年適逢新竹市立棒球場50周年，隨著改善工程完成，市府將於11月1日至3日舉辦「2026新竹市立棒球場50週年交流賽COMEBACK 竹風再起」，邀請新竹市城市棒球隊、日本獨立聯盟栃木金色勇士、韓國職棒二軍尚武鳳凰及國立體育大學棒球隊齊聚新竹，展開跨國棒球交流。

市府說，這次交流賽也規畫多項亮點活動，包括「姐姐」謝金燕、韓國女團少女時代成員孝淵，以及日本球星川崎宗則都將現身，為賽事增添話題。首波索票5000張更在15分鐘內被搶光，顯見外界對新竹市立棒球場重啟的熱烈關注。

地方人士指出，從球場改善完工、教練肯定，到颱風降雨後的排水表現，新竹市立棒球場正迎來重新出發的重要時刻。隨著50周年交流賽即將登場，這座承載新竹棒球記憶的場地，能否以更完善的設施與實際賽事表現，重新凝聚球員與球迷的期待，也將成為活動的一大看點。

薔琵颱風帶來降雨，也讓新竹市立棒球場迎來一次天然的排水考驗。最新畫面曝光，雨勢停止後，場地積水在30分鐘內快速排除。圖／新竹市府提供