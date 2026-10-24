逐漸脫離颱風影響 北橫桃園復興山區管制路段陸續開放通車

交通部公路局表示，新北、桃園市逐漸脫離薔琵颱風影響，北區養護工程分局已完成沿線道路巡視，已開放北橫（台7線）桃園市復興區羅浮至巴陵（22K+800至46K+400）、巴陵至西村（47K+100至60K+800）與台7乙復興區三民至新北市三峽大埔（1K至12K+200）。

公路局說明台7線47至50K北橫大曼路段因為先前嚴重坍方，已經轉常態封閉管制，每日（不分例假日）開放通行時間為中午1時至2時止，禁止行駛大型車輛，其餘時段封閉不開放，如遇降雨或邊坡不穩定情形，安全考量下則不予開放通行。呼籲用路人，防汛期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並注意氣象資訊及道路通阻訊息，查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打（02）86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800231035。