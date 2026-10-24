聽新聞
0:00 / 0:00
逐漸脫離颱風影響 北橫桃園復興山區管制路段陸續開放通車
交通部公路局表示，新北、桃園市逐漸脫離薔琵颱風影響，北區養護工程分局已完成沿線道路巡視，已開放北橫（台7線）桃園市復興區羅浮至巴陵（22K+800至46K+400）、巴陵至西村（47K+100至60K+800）與台7乙復興區三民至新北市三峽大埔（1K至12K+200）。
公路局說明台7線47至50K北橫大曼路段因為先前嚴重坍方，已經轉常態封閉管制，每日（不分例假日）開放通行時間為中午1時至2時止，禁止行駛大型車輛，其餘時段封閉不開放，如遇降雨或邊坡不穩定情形，安全考量下則不予開放通行。呼籲用路人，防汛期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並注意氣象資訊及道路通阻訊息，查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打（02）86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800231035。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。