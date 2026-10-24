苗栗「士子開中門」邁入20年 今年7名博士、28名高考及格士子獲殊榮

苗栗縣政府今天上午在苗栗文昌祠舉辦「2026苗栗士子開中門」活動，7名博士及28名高考及格的士子披紅挂綵，循古禮「開中門」祭聖，感受光耀門楣的時刻。苗栗士子開中門邁入第20屆，縣府盼藉此鼓勵青年奮發向學之志。副縣長邱俐俐到場恭賀士子，期盼大家有機會能留在家鄉，為苗栗的未來共同打拚。

除了邱俐俐，今天到場見證榮耀時刻的還包括縣議員禹耀東、國立聯合大學副校長劉鳳錦、仁德醫專副校長蔡培安、育達科大科創院長張毓騰、縣府民政處長巫志偉等。士子披紅挂綵，依序從中門進入文昌祠，循古禮進行三獻禮祭聖，儀式莊嚴肅穆，許多士子的家人、朋友到場觀禮，分享榮耀。

邱俐俐表示，很榮幸代表鍾東錦縣長參加第20屆苗栗縣士子開中門活動，九十多年前苗栗先賢饒維岳通過日本高等考試，地方鄉親以開中門、入祠祭聖的隆重禮遇表達肯定，今天在文昌祠延續這份崇文尚學、尊師重道的精神，讓優秀人才的努力與成就受到社會肯定。今年有7名博士參與，其中3人在縣內學校服務；另有9名高考士子已在縣內機關、學校及相關單位貢獻專業。

苗栗縣政府民政處說明，苗栗市文昌祠至今保持「開中門」的傳統習俗，縣府為獎掖文風，從2007年起辦理士子開中門活動，獲得熱烈回響，至今已邁入第20年。除舉行三獻禮祭聖儀式，也安排穿越狀元門、領取狀元餅、拔取智慧筆及主題拍照牆等體驗內容，讓參與者在感受傳統禮俗與文化意涵的同時，也分享金榜題名的喜悅，為活動增添豐富的參與體驗。

今年開中門的7名博士包括湯坤祥、張景淳、朱鳴巍、賴般若、張孟桃、曾莉婷、林奇鋒。28名高考及格士子為徐偉育、黃孟聰、古峻宇、張大壯、邱淳義、徐緯宸、蔡雨潔、黃瑋倫、劉育琛、葉佳恒、洪芷芸、徐琇雯、連乃寬、何瑞瑄、謝宇禪、羅翊禎、吳玉玲、邱怡萍、洪以宣、陳冠秀、周俊明、葉昀婷、蘇南橋、黃文仕、吳韋均、林晴薇、林糖錡、張芝菱。

苗栗縣政府今天在苗栗文昌祠舉辦「2026苗栗士子開中門」活動。圖／苗栗縣政府提供