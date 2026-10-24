影／鄭麗文赴苗栗為黨籍議長李文斌站台 透露成為後龍媳婦的戀愛故事

苗栗縣議長李文斌爭取連任，今天在後龍舉辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文專程前來站台，身為後龍媳婦，她難得的透露兩人相識相戀的故事。

鄭麗文說，她是台大法律系學生，老公駱武昌念政治系，是大她一屆的學長，交往時兩人都是初戀，她和老公都是野百合學運世代，會參政也是因老公的影響，一路走來，她從政面臨重大選擇和決定時，老公都百分百支持，她決定參選國民黨主席時，老公二話不說把家裡的存款簿拿出來看「錢夠不夠」，因登記參選需要一筆不小的資金。

她說，她出生雲林口湖，丈夫是後龍人，兩地非常相似，都在海口面朝大海，但同樣也是貧困地區，在國民黨團隊及縣長鍾東錦、議長李文斌的努力下，苗栗海線終於「脫胎換骨」，從竹南、後龍都將迎來「華麗轉身」，現在正處於命運的交叉點，希望鄉親全力支持國民黨參選人，讓海線的發展全面起飛。