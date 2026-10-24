謝金燕、孝淵助陣！新竹棒球場開幕戰5千張票搶光 第二波26日開搶

新竹市立棒球場50周年交流賽11月1日至3日登場，開幕賽不僅邀來「姐姐」謝金燕、少女時代孝淵登台助陣，門票也掀起搶票熱潮。今天中午優先開放「新竹通」APP會員索票，限量5000張短短15分鐘搶光，第二階段26日中午開放全台球迷索票。

新竹市長高虹安表示，第一階段「新竹通」優先索票兌換序號已全數索取完畢。已取得序號的民眾，須於25日上午11時59分前至拓元售票系統輸入序號、完成選位畫位，再至7-ELEVEN ibon機台列印實體票券；逾期未完成取票者，系統將清票並重新釋出票券。

未在第一階段取得11月1日開幕戰兌換序號的球迷，第二階段將於26日中午12時起至31日晚間11時59分開放，全台球迷皆可至拓元售票系統線上索票，每人每組限取4張。

成功索票者須於31日晚間11時59分前完成實體票券取票，至7-ELEVEN ibon機台辦理，每筆酌收30元手續費。至於11月2日、3日舉行的Game 3、Game 4及Game 5，內、外野均採自由席，民眾無須購票即可免費入場。

市府指出，11月1日開幕賽將集結新竹城市棒球隊、日本栃木金色勇士、韓國尚武鳳凰及國立體育大學等隊伍競技，並邀請「姐姐」謝金燕及韓國女團少女時代成員孝淵登台演出，為賽事增添亮點。

數發處表示，「新竹通」APP已整合超過300項市政服務，累計下載量突破25萬次，此次結合棒球場50周年交流賽推出優先索票服務，將數位服務延伸至大型活動，提升市民參與便利性。

新竹市立棒球場50周年交流賽11月1日至3日登場，開幕賽不僅邀來「姐姐」謝金燕、少女時代孝淵登台助陣，門票也掀起搶票熱潮。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場50周年交流賽11月1日至3日登場，開幕賽不僅邀來「姐姐」謝金燕、少女時代孝淵登台助陣，門票也掀起搶票熱潮。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場50周年交流賽11月1日至3日登場，開幕賽不僅邀來「姐姐」謝金燕、少女時代孝淵登台助陣，門票也掀起搶票熱潮。圖／取自高虹安臉書