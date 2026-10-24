薔琵襲新竹 多處道路落石坍方持續搶通中
薔琵颱風持續影響新竹縣，山區仍有豪雨威脅。縣府統計截至今天上午11時，共撤離1344人，全縣1020戶停電，累計49件災情；五峰、尖石多處道路落石坍方，部分路段仍在搶通，縣府呼籲避免進入山區及行經封閉路段。
中央氣象署指出，中度颱風薔琵持續減弱，今天下午起雨勢逐漸減弱，晚間降雨範圍將進一步縮小，但雙北及桃竹苗山區仍須留意局部豪雨。
新竹縣長楊文科表示，儘管颱風逐漸減弱，山區仍有局部豪雨發生機率，呼籲民眾盡量不要外出，也不要前往山區或行經封閉路段，防颱工作仍不能掉以輕心。
新竹縣災害應變中心統計，截至今天上午11時，共受理49件災情通報，以路樹災情29件最多，另有民生基礎設施災情8件，包括電線、電桿損毀、停電及路燈故障；另有道路災情4件、土石災情2件、積淹水1件、建物毀損2件、廣告招牌災情1件及其他災情2件。
山區道路部分，五峰鄉大隘村縣道122線38公里及37.5公里處發生落石坍方，38公里處已搶通，37.5公里處因坍方範圍較大，目前恢復單向通車，現場持續搶通。
五峰鄉台亞加油站往和平橋方向，以及竹67線隘蘭道路、鵝公髻路路口也傳出坍方，均已由鄉公所清除完畢。尖石鄉竹120線29公里及39公里處則有落石，29公里處已搶通，39公里處仍持續搶通。
因應山區土石流及崩塌風險，縣府持續進行預防性撤離，截至上午11時共撤離1344人，其中尖石鄉819人、五峰鄉525人；另勸離山區遊客及登山客170人，包括尖石鄉30人、五峰鄉140人。
長照、洗腎及孕婦等弱勢列管個案共74人，目前已撤離72人，其中尖石鄉45人、五峰鄉27人。尖石、五峰兩鄉共開設11處收容所，目前收容136人，其中尖石鄉7處收容77人，五峰鄉4處收容59人。
停電部分，截至上午11時全縣仍有1020戶停電，以尖石鄉757戶最多，其次為橫山鄉121戶、竹東鎮84戶、五峰鄉34戶、新豐鄉14戶、關西鎮6戶及新埔鎮4戶，台電持續搶修復電。
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