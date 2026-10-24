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薔琵強風長浪掏刷 台11線豐濱段現大洞2車爆胎撞護欄

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
薔琵颱風帶來強風長浪，台11線豐濱鄉61.5公里處北上車道今天凌晨因路基掏空現大洞，一輛小客車經過時爆胎，還失控撞上護欄，幸好車內人員平安。圖／記者王燕華／翻攝
薔琵颱風帶來強風長浪，台11線豐濱鄉61.5公里處北上車道今天凌晨因路基掏空現大洞，一輛小客車經過時爆胎，還失控撞上護欄，幸好車內人員平安。圖／記者王燕華／翻攝

薔琵颱風影響，台11線豐濱鄉61.5公里處北上車道，今天凌晨因路基掏空出現大洞，兩輛車閃避不及爆胎，其中一車還失控撞擊護欄，幸好沒人受傷。警方獲報趕到現場戒護，公路局緊急搶修，中午恢復南下車道雙向通行，明天將修復瀝青路面，請用路人行經時減速慢行。

鳳林警分局今天凌晨近3時接獲通報，台11線61.5公里處人定勝天路段，北上車道疑似因強風及長浪掏空路基，道路下陷形成大洞，有車輛行經爆胎受損。港口派出所即刻趕到現場，所長邱定星協助擺設交通錐並指揮車輛，副所長陳文智處理車禍事故。

據了解，當時因為是深夜，一名藍姓男子駕駛大貨車時閃避不及，右側車輪爆胎，接著一名魏姓男子駕駛小客車路過，也在閃避時右前車輪爆胎，還失控撞上護欄，幸好車內人員都未受傷。

公路局接獲通報人員趕往處理，估算路基掏空形成長18公尺，寬與深度都達3公尺的缺口，連夜搶修，今天中午前完成海側擋土牆缺口封堵，並辦理路基灌漿作業，已不影響南下車道，可供雙向通行。

公路局表示，明天將修復瀝青路面，施工時機動管制；鳳林警分局提醒民眾行經受損路段時務必要配合現場人員指揮。

薔琵颱風帶來強風長浪，台11線豐濱鄉61.5公里處北上車道今天凌晨因路基掏空現大洞，鳳林警方即刻趕往處理。圖／記者王燕華／翻攝
薔琵颱風帶來強風長浪，台11線豐濱鄉61.5公里處北上車道今天凌晨因路基掏空現大洞，鳳林警方即刻趕往處理。圖／記者王燕華／翻攝

薔琵颱風帶來強風長浪，台11線豐濱鄉61.5公里處北上車道今天凌晨因路基掏空現大洞，公路局動員廠商連夜搶修。圖／記者王燕華／翻攝
薔琵颱風帶來強風長浪，台11線豐濱鄉61.5公里處北上車道今天凌晨因路基掏空現大洞，公路局動員廠商連夜搶修。圖／記者王燕華／翻攝

薔琵颱風帶來強風長浪，台11線豐濱鄉61.5公里處北上車道今天凌晨因路基掏空現大洞。圖／記者王燕華／翻攝
薔琵颱風帶來強風長浪，台11線豐濱鄉61.5公里處北上車道今天凌晨因路基掏空現大洞。圖／記者王燕華／翻攝

瀝青 車道 薔琵颱風

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