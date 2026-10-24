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桃園機場空品管制加嚴又擴大 管制老車進入車齡一口氣減7年

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園2021年將桃園機場納入地方空氣品質管制區，禁止車齡27年以上柴油大客（貨）車進入，市府近日下修車齡至20年，並將航空城核心計畫區畫進管制區。聯合報系資料照
桃園2021年將桃園機場納入地方空氣品質管制區，禁止車齡27年以上柴油大客（貨）車進入，市府近日下修車齡至20年，並將航空城核心計畫區畫進管制區。聯合報系資料照

桃園2021年將桃園機場納入地方空氣品質管制區，禁止車齡27年以上柴油大客（貨）車進入，近年違規率下降，市府認為政策還需精進，下修車齡至20年，並將航空城核心計畫區畫進管制區。市府表示，修正管制辦法是為了保護民眾健康，預計2028年實施。

桃園市政府指出，世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）已將柴油廢氣列為一級致癌物，為提升空氣品質及降低敏感族群暴露風險，因此有空品管制措施。桃機納管已逾4年，截至今年6月底，車齡超過27年的柴油大客（貨）車出入管制區數量已從6300輛降至1500輛，違規也從7成減至2成，顯示該區經管制，業者已汰換老舊車輛或不再進入。

然而，市府考量柴油車對環境汙染的風險會隨車齡加劇，廢氣也會威脅人體健康，認為政策有精進必要，因此將該區管制對象下修到車齡20年以上的柴油大客（貨）車。此外，桃機第三航廈、第三跑道及航空城整體開發面積達4千5百公頃，數百輛施工機具進駐，但方圓一公里內有16所學校，為了師生健康，因此也納管航空城核心計畫區。

市府表示，修正草案已經公告，目前正收集各方意見，後續視建議內容討論是否調整，新措施預計2028年1月1日實施。

桃園2021年將桃園機場納入地方空氣品質管制區，禁止車齡27年以上柴油大客（貨）車進入，市府近日下修車齡至20年，並將航空城核心計畫區畫進管制區。圖／桃園市政府提供
桃園2021年將桃園機場納入地方空氣品質管制區，禁止車齡27年以上柴油大客（貨）車進入，市府近日下修車齡至20年，並將航空城核心計畫區畫進管制區。圖／桃園市政府提供

桃園2021年將桃園機場納入地方空氣品質管制區，禁止車齡27年以上柴油大客（貨）車進入，市府近日下修車齡至20年，並將航空城核心計畫區畫進管制區。聯合報系資料照
桃園2021年將桃園機場納入地方空氣品質管制區，禁止車齡27年以上柴油大客（貨）車進入，市府近日下修車齡至20年，並將航空城核心計畫區畫進管制區。聯合報系資料照

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