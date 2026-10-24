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新竹颱風天百貨一次看！巨城、遠百照常營業 iFG延至下午2時

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
Big City遠東巨城購物中心宣布今天正常營業。圖／取自Big City粉絲頁
Big City遠東巨城購物中心宣布今天正常營業。圖／取自Big City粉絲頁

薔琵颱風持續影響新竹地區，新竹縣市今天停班停課，不過多家百貨、商場仍宣布正常營業。新竹大遠百、Big City巨城購物中心及竹北遠百、竹北享平方今天均正常營業，其中巨城部分專櫃暫停營業；SOGO新竹店、iFG遠雄廣場新竹店則調整營業時間，均延至下午2時開門。

竹北遠百今天上午通知，10月24日正常營業，並提醒民眾颱風天外出注意安全。竹北享平方商場也宣布今天正常營業，至於館內百老匯影城及星光派對KTV營業資訊，建議消費者出發前先至粉絲頁確認營業時間。

新竹市部分，新竹大遠百及新竹遠百威秀影城今天正常營業。Big City遠東巨城購物中心也宣布正常營業，不過部分專櫃暫停營業，包括B1綠藤生機、1樓SABON、PROMESSA及3樓Relove等，實際營業狀況仍以各專櫃公告為準。

SOGO新竹店表示，因颱風來襲，為顧及員工與顧客安全，今天延後至下午2時營業。iFG遠雄廣場新竹店也因颱風影響調整營業時間，今天同樣延後至下午2時開始營業，並提醒民眾留意天氣變化，外出務必注意安全。

薔琵颱風帶來強風豪雨，新竹縣市今天均停班停課，各百貨及商場仍可能視風雨、交通及人力狀況滾動調整營業時間，民眾若有購物、用餐或觀影需求，出發前可先確認各業者最新公告。

竹北遠百今天10月24日正常營業。圖／取自竹北遠百粉絲頁
竹北遠百今天10月24日正常營業。圖／取自竹北遠百粉絲頁

iFG遠雄廣場新竹店則因颱風影響調整營業時間，今天延後至下午2時開始營業。圖／取自iFG遠雄廣場新竹店粉絲頁
iFG遠雄廣場新竹店則因颱風影響調整營業時間，今天延後至下午2時開始營業。圖／取自iFG遠雄廣場新竹店粉絲頁

竹北享平方商場也宣布今天正常營業。圖／取自享平方商場粉絲頁
竹北享平方商場也宣布今天正常營業。圖／取自享平方商場粉絲頁

SOGO新竹店調整營業時間，延至下午2時開門。圖／取自SOGO新竹店粉絲頁
SOGO新竹店調整營業時間，延至下午2時開門。圖／取自SOGO新竹店粉絲頁

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