影／薔琵狂掃竹縣！山區1299人撤離、竹北394戶停電、4處道路封閉

薔琵颱風持續影響新竹縣，山區土石流及崩塌風險仍高。縣府災害應變中心統計，截至今天凌晨3時，尖石、五峰共實際撤離1299人，11處收容場所安置136人；全縣仍有494戶停電，另有1名機車騎士遭倒塌路樹砸傷。

縣府最新重大災情彙報指出，尖石鄉土石流及大規模崩塌警戒區應撤離987人、實際撤離792人；五峰鄉應撤離477人、實際撤離507人，包含30名非名冊人員。兩鄉合計實際撤離1299人，其中洗腎、長期照護及孕婦等列管個案共74人，已撤離72人；全縣開設11處收容場所，尖石7處收容77人、五峰4處收容59人，共136人。

山區遊客及登山客方面，尖石鄉勸離30人、五峰鄉140人，均無遊客滯留或遭勸阻仍上山。橫山警分局表示，警方結合村長及消防人員逐戶勸導，昨天在尖石鄉協助19戶、50人撤往安全處所。

電力災情經持續搶修，截至凌晨3時仍有494戶停電，以竹北396戶最多，其次為竹東84戶、湖口8戶、關西6戶，其餘地區均已恢復供電；自來水、市話、瓦斯管線及交通號誌未傳中斷。

交通方面，目前無橋梁及地下道封閉，河防道路中斷1處，另有3處鄉道預警性封閉。山區有大規模崩塌黃色警戒2處、土石流黃色警戒26條，暫無紅色警戒。

風雨也造成多處路樹倒塌及設施受損。消防局指出，寶山鄉研新一路昨天有1名機車騎士遭倒塌路樹砸傷，造成雙上肢及腰部疼痛、意識清楚；新埔竹71鄉道清水尾站附近也有路樹倒塌，一度占據約三分之二道路。

警方則持續協助山區居民撤離，橫山警分局長朱政憲表示，颱風帶來的豪雨及強風可能持續影響山區，警方將與鄉公所、村長及消防人員保持聯繫；若發生道路積水、土石坍方等情形，將視現場狀況進行交通疏導及管制，也呼籲民眾颱風期間避免前往山區、河川及其他危險區域。