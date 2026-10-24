薔琵威脅未除竹市颳9至10級強風 累計124件災情 香山575戶停電

薔琵颱風暴風圈持續影響新竹市，今天上午仍有9至10級陣風及大雨，全市累計124件災情，已排除115件、9件處理中；台電災情停復電資訊顯示，目前另有575戶停電，均集中香山區。

新竹市長高虹安今天上午8時30分主持第三次颱風工作會議，聽取消防局颱風情資及災情應變報告，並盤點各局處救災進度。她表示，依氣象署及地方氣象團隊綜合判讀，薔琵颱風七級暴風圈仍影響竹市，沿海地區風勢達9至10級，預估今天下午過後颱風逐漸遠離，天氣將轉為陰短暫陣雨，晚間轉多雲時陰。

市府表示，災害應變中心一級開設以來，截至今天上午8時共受理124件災情，包括路樹傾倒，以及廣告、招牌、磁磚、圍籬欲墜等，已啟動跨局處聯合應變機制，由消防、警察、工務、養護工程、產業發展、環保等單位及委外廠商投入處理。

目前115件災情已處置完畢並解除列管，其餘9件已指派機具及人員處理。高虹安要求各單位落實案件分流及排定優先順序，若涉及主要幹道通行受阻或潛在公共安全風險，應列為第一優先排除，避免災情擴大或衍生事故。

高虹安也提醒，今天上半天仍有明顯陣風及大雨，民眾應緊閉門窗、固定戶外懸掛物及盆栽，減少不必要外出，也勿前往海邊觀浪或戲水。