強風豪雨桃園2樹倒 龍潭警助救災快速排除樹倒 提醒數日內落石坍方

薔琵颱風帶來強陣風及豪大雨，桃園市龍潭警察分局啟動災害應變機制，全力投入防災、救災及交通疏導，昨日、今日接獲多起颱風災情通報，其中兩處路樹倒塌較為嚴重，一度阻礙交通及威脅用路人安全，警方獲報案第一時間到現場警戒及交通管制，快速協助排除障礙，成功防止事故。

兩件路樹倒阻斷交通分別在龍潭區愛國路、興隆路，石門派出所警員劉立夫、郭子瑞及蔣善宇前往鄰近山區的愛國路，處理路樹倒塌橫阻道路；聖亭派出所警員傅維強、謝伯昇則趕赴興隆路，排除朽木倒伏路面造成的交通障礙。員警現場管制交通，協助工務單位調派重機具，兩處道路障礙均迅速排除，順利恢復通行。

分局長施宇峰表示，面對颱風帶來的強風豪雨，警方與相關單位通力合作，守護民眾生命財產安全；也提醒民眾，颱風逐漸遠離後，山區土石仍含有大量水分，坍方和落石的風險會延續數日，外出仍應提高警覺。