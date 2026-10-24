颱風攪局！桃園藝術巡演25日龍潭場確定延期

薔琵颱風來襲，風雨造成桃園各地零星災情，2026桃園藝術巡演原訂25日邀請宋坤傳藝在龍潭演出「酬神」擊樂劇碼確定延期，演出日期另行公告；另外，今年閩南傳統藝術巡演邀請明華園天字團25日在壽山巖觀音寺演出「八仙傳奇」，26日邀請蘭陽戲劇團在顯安巖祖師廟演出「錯配姻緣」，將如期舉行。

桃園市文化局指出，因受到「薔琵」颱風外圍環流影響戶外舞台安裝作業，考量裝臺工作人員安全及整體演出品質，與演出團隊充分討論後，決議「酬神」演出活動延期，將視團隊檔期行程，另行公告。

不過，閩南傳統藝術巡演部分場次照常舉行。八仙傳奇為明華園的特色戲碼，擅長以神仙戲的炫幻本質引導觀眾入戲，劇情描述八仙當中的張果老、藍采和成仙歷程，曲折情節激發人們彼此最普遍、最感人的愛。

錯配姻緣則是蘭陽戲劇團創團經典大戲，劇情以「情義」為主軸，透過妙惠、謝水、夢仙等人物在命運波折中的抉擇，刻畫夫妻、兄妹與父子之間的深厚情感，展現對情義與承諾的堅守，藉由真摯動人的故事，引領觀眾走入人物的悲歡離合，在戲曲與情感交織中產生共鳴。