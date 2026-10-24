台北港凸堤效應波及桃園？南崁溪石礫堆積如山 桃市府將跨局處會勘

中度颱風薔琵襲台，桃園市長張善政昨午前往大園區視察南崁溪護岸改善工程，沙崙里長游素珠反映，南崁溪出海口石礫堆積如山，造成河道回堵、漁船航道受阻，北堤更遭海浪沖刷、消波塊流失，恐危及堤防安全。張善政指示進行跨局處會勘，研擬防淤及修復對策。

南崁溪出海口位於竹圍漁港北堤，雖定期辦理疏濬，但長期受到沿岸流漂砂影響，石礫堆積問題始終難解。桃園市政府2024年4月規畫辦理補強工程，成效仍有限，大批石礫持續堆積，海堤也因海浪沖刷，出現消波塊嚴重流失、基座遭淘空等情形，堤防結構安全引發關注。

游素珠指出，今年2月漁民就已反映南崁溪石礫堆積嚴重，4至5月期間更發現潮流變化，積石情況日益加劇，堆積高度宛如小山，導致出海口出現回堵，目前僅剩北堤一道疏濬通道。她盼市府正視問題，儘速提出具體改善措施，避免影響漁船進出及堤防安全。

國民黨桃園市議員徐其萬指出，現況疑似受到台北港填海造陸造成的「凸堤效應」影響，南崁溪北堤部分堤防目前僅存約10公尺，消波塊也遭沖刷至沿海，石礫堆積範圍逐漸往南移，已影響竹圍漁港漁船航道。過去多次通報市府要求改善，但約2周後又反覆發生，盼市府加速補強北岸遭沖毀的堤防，並清除淤積石礫。

張善政表示，疑似因台北港填海造陸工程，導致桃園沿岸出現「凸堤效應」，不只竹圍漁港受影響，永安漁港也出現類似情況。市府後續將跨局處辦理會勘，協調整治作業，釐清問題並研擬改善方向。

水務局指出，海岸漂砂受到海流等因素影響，若未先釐清石礫淤積來源，即使持續清淤或補強，也可能無法有效解決問題，建議海岸及資源循環工程處至少進行2年海相及漂砂調查，找出淤積原因，再據以訂定防治方案，才能從源頭研擬對策。

桃園市長張善政昨午於中颱薔琵襲台之際，視察南崁溪斷面03至斷面08-1護岸改善工程。記者陳恩惠／攝影