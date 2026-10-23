薔琵颱風釀苗栗3000戶停電 台電持續搶修

中度颱風薔琵襲台，苗栗地區累計至晚間7時曾造成3000戶停電，主要集中沿海及三灣、南庄、公館等地區，台電表示，目前復電率達97%，將持續搶修恢復供電。

台電苗栗區營業處指出，受颱風外圍環流帶來風雨影響，苗栗地區累計造成3000戶停電，停電原因多為強風吹落樹竹壓斷電線所致，經調度人力車輛，積極投入搶修復電，截至晚間8時許已復電2911戶，仍有89戶停電，復電率為97%，將持續搶修。

台電苗栗區處表示，這次風災為增進搶修效率，與苗栗縣政府加強聯繫，配合縣政府災害應變中心一級開設，派員進駐輪值應變，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘有災情搶修需求，將立即向苗栗縣政府請求支援，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，以儘速恢復供電。

台電特別提醒，如看到電線因強風吹落或有電線外露情形，應立即通知台電處理，千萬不要自行前去撿拾或碰觸，以免觸電。

此外，若公告已復電地區，仍有零星或再停電情形，可利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區查詢或通報停電狀況；也可撥打台電「1911」客服專線通報。