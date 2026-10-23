薔琵侵台…苗栗地區停電用戶累計達3000戶 現仍有89戶未復電

中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響苗栗地區，台電苗栗地區至今晚7點累計曾造成3000戶停電，主要停電原因多為強風吹落樹竹壓斷電線所致，區域主要集中在後龍、通霄沿海及三灣、南庄、公館等地區，台電苗栗區營業處表示，已機動調度人力及車輛投入搶修復電，至目前已復電2911戶，仍有停電戶數89戶，復電率為97%，苗栗區營業處將持續搶修恢復供電。

台電指出，根據中央氣象署最新預報顯示，薔琵颱風目前中心在宜蘭東南東方海面，預測未來移動速度減慢，並有偏折、打轉現象，暴風圈將持續影響至明日，台電苗栗區營業處提醒民眾，看到強風造成電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，以免觸電。

此外，公告已復電地區如果仍有零星或再停電情形，請多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區查詢或通報停電狀況，另外也可撥打台電「1911」客服專線通報停電住址及聯絡方式，苗栗區營業處將持續為民眾搶修恢復供電。

苗栗區處表示，這次風災為增進搶修效率，與苗栗縣政府加強聯繫，配合縣政府災害應變中心一級開設，台電已派員進駐輪值應變，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，將即向苗栗縣政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，以盡速恢復供電。

對於颱風造成停電事故，台電將積極搶修復電，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則來進行，並以交通運輸、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受停電範圍、交通路況、風雨情況影響，請遇到停電狀況的民眾多體諒。

中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響，台電苗栗地區至今晚7點累計造成3000戶停電，台電持續搶修中。圖／台電苗栗區營業處提供

中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響，台電苗栗地區至今晚7點累計造成3000戶停電，台電持續搶修中。圖／台電苗栗區營業處提供