快訊

整理／北北基桃等13縣市連放2天颱風假 全台各地停班課資訊一覽

中職／薔琵颱風打亂賽程！台北市繼續停班停課 台灣大賽G5再延至周日

薔琵攪局！北北基續放颱風假 金鐘獎頒獎典禮「宣布再延期」

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵侵台…苗栗地區停電用戶累計達3000戶 現仍有89戶未復電

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響，台電苗栗地區至今晚7點累計造成3000戶停電，台電持續搶修中。圖／台電苗栗區營業處提供
中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響，台電苗栗地區至今晚7點累計造成3000戶停電，台電持續搶修中。圖／台電苗栗區營業處提供

中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響苗栗地區，台電苗栗地區至今晚7點累計曾造成3000戶停電，主要停電原因多為強風吹落樹竹壓斷電線所致，區域主要集中在後龍、通霄沿海及三灣、南庄、公館等地區，台電苗栗區營業處表示，已機動調度人力及車輛投入搶修復電，至目前已復電2911戶，仍有停電戶數89戶，復電率為97%，苗栗區營業處將持續搶修恢復供電。

台電指出，根據中央氣象署最新預報顯示，薔琵颱風目前中心在宜蘭東南東方海面，預測未來移動速度減慢，並有偏折、打轉現象，暴風圈將持續影響至明日，台電苗栗區營業處提醒民眾，看到強風造成電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，以免觸電。

此外，公告已復電地區如果仍有零星或再停電情形，請多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區查詢或通報停電狀況，另外也可撥打台電「1911」客服專線通報停電住址及聯絡方式，苗栗區營業處將持續為民眾搶修恢復供電。

苗栗區處表示，這次風災為增進搶修效率，與苗栗縣政府加強聯繫，配合縣政府災害應變中心一級開設，台電已派員進駐輪值應變，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，將即向苗栗縣政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，以盡速恢復供電。

對於颱風造成停電事故，台電將積極搶修復電，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則來進行，並以交通運輸、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受停電範圍、交通路況、風雨情況影響，請遇到停電狀況的民眾多體諒。

中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響，台電苗栗地區至今晚7點累計造成3000戶停電，台電持續搶修中。圖／台電苗栗區營業處提供
中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響，台電苗栗地區至今晚7點累計造成3000戶停電，台電持續搶修中。圖／台電苗栗區營業處提供

中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響，台電苗栗地區至今晚7點累計造成3000戶停電，台電持續搶修中。圖／台電苗栗區營業處提供
中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響，台電苗栗地區至今晚7點累計造成3000戶停電，台電持續搶修中。圖／台電苗栗區營業處提供

中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響，台電苗栗地區至今晚7點累計造成3000戶停電，台電持續搶修中。圖／台電苗栗區營業處提供
中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響，台電苗栗地區至今晚7點累計造成3000戶停電，台電持續搶修中。圖／台電苗栗區營業處提供

薔琵颱風 苗栗 停電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風台南累積近1萬3千戶停電 搶修順序曝

基隆、汐止等地11級強陣風設備受損4128戶停電 台電搶修剩266戶

薔琵颳強風造成彰化4人受傷 停電1萬2千戶尚有6千戶搶修中

薔琵風勢轉強！台南沿海部分地區停電 7座便橋預警封閉

相關新聞

薔琵颱風發威！竹科騎士遭倒塌路樹砸傷 竹縣668戶停電、1464人撤離

薔琵颱風持續影響新竹縣，風雨造成多處路樹倒塌、電線垂落等災情，寶山鄉今下午更有機車騎士遭倒塌路樹砸傷。縣府統計，截至下午3時全縣仍有668戶停電，尖石、五峰預防性撤離共1464人，另有69名洗腎、長照及孕婦等弱勢民眾完成撤離。

薔琵侵台…苗栗地區停電用戶累計達3000戶 現仍有89戶未復電

中颱薔琵外圍環流帶來強風及降雨持續影響苗栗地區，台電苗栗地區至今晚7點累計曾造成3000戶停電，主要停電原因多為強風吹落樹竹壓斷電線所致，區域主要集中在後龍、通霄沿海及三灣、南庄、公館等地區，台電苗栗區營業處表示，已機動調度人力及車輛投入搶修復電，至目前已復電2911戶，仍有停電戶數89戶，復電率為97%，苗栗區營業處將持續搶修恢復供電。

估明日風雨影響桃園最顯著 天氣風險公司：這4區雨最多

桃園市長張善政今晚出席薔琵颱風災害應變中心整備會議，天氣風險公司表示，颱風路徑持續朝台灣東北部近海靠近，預測今（23）日晚間至明日（24）日上午將是颱風距離台灣最近、風雨影響最顯著的時段。

薔琵侵台 苗栗「山釀青春」音樂會照常引質疑…縣府：審慎評估的決定

薔琵颱風侵台，苗栗縣今天出現7至8級的平均陣風，沿海空曠地區甚至有10至11級強陣風，各地傳出路樹倒塌、電線掉落災情，但原訂晚間在小巨蛋舉辦的「山釀青春音樂會」照常舉辦，引發議論，民進黨苗栗縣長參選人陳品安傍晚並在臉書貼文「颱風天停班停課，演唱會卻照常舉行？」縣府勞青處回應強調，演唱會照常推出是依據苗栗市實際風雨、室內場館條件及安全應變措施，審慎決定維持活動辦理，縣府仍將持續掌握天候變化，必要時即時調整活動安排。

薔琵颱風侵台…苗栗出現零星路樹倒塌等災情 今晚「山釀青春」照常推出

薔琵颱風侵台，苗栗縣今天出現7至8級的平均陣風，沿海空曠地區甚至有10至11級強陣風，各地傳出零星路樹倒塌、電線掉落災情。縣長鍾東錦上午到災害應變中心主持工作會報，並與18鄉鎮市長視訊，鍾縣長除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。

苗栗陶藝薪傳成就獎得主揭曉 水里蛇窯第三代窯主林國隆獲殊榮

2026苗栗陶藝術節台灣陶藝薪傳成就獎得主揭曉，由水里蛇窯第三代窯主、陶藝家林國隆獲此殊榮。苗栗縣文化觀光局指出，林國隆生於南投，青年時期曾在苗栗求學、習藝，苗栗是他陶藝專業養成的重要起點。40餘年來，他從家族窯業出發，持續投入傳統柴燒技術、古窯保存、陶藝創作、教育推廣及人才培育，長年為台灣陶藝文化的保存與發展貢獻心力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。