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颱風薔琵影響竹市 60件災情約1300戶一度停電
受颱風薔琵影響，新竹市截至今天下午6時，市府共接獲60件災情通報，以路樹傾倒27件最多；香山區台電纜線掉落，一度造成約1300戶停電，下午已恢復供電。
新竹市政府發布新聞稿表示，60件災情包括路樹傾倒27件、廣告招牌及圍牆（籬）倒塌20件、纜線垂落9件、交通號誌損壞2件、路燈故障及屋頂鐵皮欲墜各1件。各局處及委外防災廠商接獲通報後，均已陸續投入搶修及排除作業。
市府表示，香山區中華路六段一帶發生電線桿起火案件，事故約於下午1時30分發生，警消到場確認為台電纜線掉落，事故造成中華路六段沿線至約1300戶停電，下午3時35分完成修復、全數恢復供電。
竹市府指出，新竹市長高虹安下午5時主持災害應變中心工作會議，針對電線掉落、圍籬倒塌等狀況，要求權責單位立即派遣人力及機具排除障礙，由警方掌握道路狀況，確保通行安全。
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