估明日風雨影響桃園最顯著 天氣風險公司：這4區雨最多

桃園市長張善政今晚出席薔琵颱風災害應變中心整備會議，天氣風險公司表示，颱風路徑持續朝台灣東北部近海靠近，預測今（23）日晚間至明日（24）日上午將是颱風距離台灣最近、風雨影響最顯著的時段。

天氣風險公司表示，今（23）日0時至18時期間，桃園市最大累積雨量落在復興區拉拉山站，已達196.5mm。風力方面，今日全市最大平均風為蘆竹區9級；最大陣風則出現於蘆竹區達11級，大園、觀音、新屋區最大陣風亦達10級，中壢區則達9級。

天氣風險公司說明，今日受颱風環流影響，全市為陰陣風雨天氣，平地與台地降雨達大雨至豪雨等級，山區則有豪雨至大豪雨發生的機率。沿海陣風約9至12級，台地及山區陣風約7至11級。

天氣風險公司指出，明日（24日）颱風環流持續影響，全市仍有局部陣風雨。平地與台地日累積雨量預估在70至180mm，接近大雨等級；八德、大溪、龍潭等台地地區120至220 mm；復興區山區則預估達 120至250 mm，為豪雨等級。後天（25日） 颱風逐漸遠離，受微弱東北風影響，降雨將大幅趨緩，轉為多雲偶短暫雨，降雨量預估降至0至20mm，預估明日（24日）17時30分解除桃園市陸上颱風警報。