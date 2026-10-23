薔琵侵台 苗栗「山釀青春」音樂會照常引質疑…縣府：審慎評估的決定

薔琵颱風侵台，苗栗縣今天出現7至8級的平均陣風，沿海空曠地區甚至有10至11級強陣風，各地傳出路樹倒塌、電線掉落災情，但原訂晚間在小巨蛋舉辦的「山釀青春音樂會」照常舉辦，引發議論，民進黨苗栗縣長參選人陳品安傍晚並在臉書貼文「颱風天停班停課，演唱會卻照常舉行？」縣府勞青處回應強調，演唱會照常推出是依據苗栗市實際風雨、室內場館條件及安全應變措施，審慎決定維持活動辦理，縣府仍將持續掌握天候變化，必要時即時調整活動安排。

陳品安質疑，颱風來襲，苗栗各地陸續傳出路樹倒塌、電線脫落等災情，苗栗客運全線停駛，台鐵對號列車也停駛。縣府既然宣布停班停課，呼籲大家非必要不要外出，為什麼在晚間風雨漸增的時候，「山釀青春演唱會」卻還要照常舉行？縣長在防災新聞稿中表示，因藝人檔期已經敲定，延期處理不易；勞青處在臉書留言稱「室內活動如期舉行」。但她要提醒縣府，活動在室內，不代表前往活動的路途就沒有風險。

陳品安強調，今天這場音樂會，數百甚至上千名鄉親、工作人員，都必須冒著風雨往返場館，公共運輸停駛、道路出現災情，縣府是否充分評估交通及人員安全？萬一途中發生意外，誰來承擔責任？今天原訂在台北大巨蛋舉行的2026年台灣大賽雖雖是室內球賽，仍因颱風延期，今天的公職候選人號次抽籤也宣布順延，為什麼苗栗的大型演唱會卻堅持照辦？呼籲縣府應具體提出完善的交通接駁、緊急應變及散場措施，確保每一位參與者的安全。

縣府勞青處說明指出，受薔琵颱風影響，原訂10月23日至24日於苗栗小巨蛋舉辦的「山釀青春音樂會」，經綜合評估苗栗市實際風雨情況、室內場館條件及相關安全應變措施後，決定維持活動如期辦理，並同步加強防颱整備及增設線上直播服務，讓民眾可依據天候狀況，自由選擇現場參與或在家欣賞精彩演出。

勞青處指出，依10月23日中午12時的氣象觀測資料，苗栗市平均風力約3級、最大陣風7級，當日累積雨量10.5毫米。就當時觀測情況而言，風雨對室內演出的直接影響相對有限。由於本次音樂會於苗栗小巨蛋室內場館舉行，與戶外大型活動不同，可降低演出期間直接受到強風豪雨影響的程度。

勞青處表示，本次音樂會參與民眾主要來自苗栗市及鄰近鄉鎮，考量在地民眾參與便利性及活動相關籌備工作均已完成，縣府在兼顧活動效益與民眾安全的原則下，經審慎評估決定維持舉辦。為因應颱風可能帶來的影響，縣府已加強各項防颱管理措施，包括增派現場安全維護人員、強化場館設施及出入口安全檢查、加強周邊交通疏導，並持續監測最新氣象資訊，建立必要時中止活動及緊急疏散的應變機制，確保活動安全。

此外，為減少民眾於颱風期間外出的風險，縣府也特別增加線上直播服務，讓鄉親在家也能同步欣賞精彩演出，兼顧民眾參與權益與防颱安全。

今晚的音樂會採免費索票方式，縣府希望每位民眾審慎評估自身居住地天候、交通及安全狀況，決定是否前往。也特別提醒鄉親，若所在地風雨較大或交通有安全疑慮，應以自身安全為優先，選擇線上觀賞，切勿冒險外出。

苗栗市小巨蛋舉辦的「山釀青春音樂會」今晚照常推出，民進黨苗栗縣長參選人陳品安提出強烈質疑。圖／陳品安競選團隊提供