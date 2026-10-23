薔琵颱風發威！竹科騎士遭倒塌路樹砸傷 竹縣668戶停電、1464人撤離
薔琵颱風持續影響新竹縣，風雨造成多處路樹倒塌、電線垂落等災情，寶山鄉今下午更有機車騎士遭倒塌路樹砸傷。縣府統計，截至下午3時全縣仍有668戶停電，尖石、五峰預防性撤離共1464人，另有69名洗腎、長照及孕婦等弱勢民眾完成撤離。
新竹縣消防局指出，今天下午2時許，寶山鄉研新一路1名機車騎士遭倒塌路樹砸傷，無生命危險；新埔竹71鄉道清水尾站附近一度有倒樹占據約3分之2路面，另有路段因倒樹阻斷交通；五峰鄉桃山村石鹿部落則因路樹倒塌壓斷電線，造成當地停電。
颱風強風也造成多地路樹傾倒，並波及電力及道路設施，湖口、新豐、新埔、竹北、竹東、五峰等地陸續傳出災情，縣府災害應變中心統計，截至下午3時，全縣停電共668戶，以竹東318戶最多，其次為新豐190戶、關西81戶、五峰62戶及尖石17戶；自來水、市話及瓦斯管線均未傳中斷。
因應山區風雨及土石流風險，尖石、五峰持續進行預防性撤離。縣府統計，尖石鄉預防性撤離987人、五峰鄉477人，合計1464人；另針對慢性疾病、重症病患及孕婦等弱勢族群共列管74人，目前已撤離69人，其中尖石列管47人、撤離42人，五峰27人則已全數撤離。
警方也配合村里進行撤離作業。五峰花園派出所員警陪同村幹事及村長，沿途廣播協助花園村1、2、3、4及6鄰民眾撤離，大部分居民已自行離開，其餘民眾也表示稍後會撤離，現場未有拒絕配合情形，也未開立勸導單，員警另協助村長載送1名民眾前往避難所。
尖石警方則出動警力陪同義興村村長及新樂派出所人員，沿途廣播協助義興村7鄰居民撤離，多數民眾已自行離開或前往依親，同樣未有不配合情事，警方並協助載送1名民眾至避難所。
交通方面，目前有1處河防道路中斷，另有3處鄉道中斷，包括竹37-1線3K處、竹39-1線2.7K處及竹67線2K處，部分屬預警性封閉；全縣另有大規模崩塌黃色警戒2處、土石流黃色警戒26條，暫無紅色警戒。
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