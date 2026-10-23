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薔琵颱風侵台…苗栗出現零星路樹倒塌等災情 今晚「山釀青春」照常推出

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
薔琵颱風侵台，苗栗縣長鍾東錦上午到災害應變中心主持工作會報並與18鄉鎮市長視訊，鍾東錦除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。圖／苗栗縣政府提供
薔琵颱風侵台，苗栗縣長鍾東錦上午到災害應變中心主持工作會報並與18鄉鎮市長視訊，鍾東錦除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。圖／苗栗縣政府提供

薔琵颱風侵台，苗栗縣今天出現7至8級的平均陣風，沿海空曠地區甚至有10至11級強陣風，各地傳出零星路樹倒塌、電線掉落災情。縣長鍾東錦上午到災害應變中心主持工作會報，並與18鄉鎮市長視訊，鍾縣長除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。

災害應變中心指出，薔琵颱風今天凌晨接觸台灣陸地，全縣除零星路樹倒塌、電線掉落，並未傳出其他災情。

鍾東錦上午與縣府秘書長陳斌山、消防局長匡夢麟、後指部指揮官徐銘志召開薔琵颱風工作會報，聽取各單位工作說明。鍾縣長並與18鄉鎮市長一一視訊，掌握各地方狀況。

苗栗市長余文忠、三義鄉呂明忠分別提報有民眾被掉落的廣告看板、交通號誌指示牌砸傷送醫治療，苑裡鎮長劉育育反映泰田里苗45線有線電視線路脫落，鍾東錦立即指示社會處、衛生局前往醫院慰問傷者，並請行政處立即聯繫有線電視業者盡速處理掉落纜線。

鍾東錦指出，薔琵颱風來勢洶洶，感謝各單位及鄉鎮市公所辛苦做好各項整備及因應措施。已指示大家持續堅守崗位，也請各鄉鎮市如果有困難，包括電信、電力等問題，可隨時向應變中心聯繫，縣府一定全力協助解決。

至於今晚將在苗栗市巨蛋體育場登場的山釀青春演唱會，鍾東錦表示因表演團體、歌星檔期已敲定，如果延期會造成很大的困擾，所以仍然維持原時間照常演出。但他也建議，如果住在較遠的鄉親就盡量不要過來，附近鄉親來參加，也一定要注意安全，如果開車，因巨蛋停車空間有限，請家人盡量共乘。

鍾縣長向鄉親致歉，因為颱風來襲打亂很多行程，真的很抱歉。除祝福所有鄉親都能平安，針對薔琵颱風影響期間，縣府相關指示如下：

一、本次颱風針對沿海鄉鎮風力影響較強，請沿海各鎮公所，包括竹南、後龍、通霄、苑裡加強戒備。

二、本次颱風之風力影響較強，招牌恐有吹落之情形發生，請工商發展處及環保局加強管制災情並應盡速移除，以維縣民安全。

三、請水利處密切監測降雨量，並隨時調配所轄各鄉鎮市的抽水機等各項救災資源。

四、請民政處即時掌握境內土石流潛勢區，密切觀察降雨量，必要時實施撤離。

五、縣內警戒區域已劃設，請警察局及第三岸巡隊持續勸離海邊觀浪及戲水之民眾，並制止漁民出海。

六、災害應變中心開設期間，請各單位務必隨時掌控相關情資，並確實做好災害防救工作。

七、請各公所加強防範整備，若有重大災情，請於第一時間妥適處理並回報。

薔琵颱風侵台，苗栗縣長鍾東錦上午到災害應變中心主持工作會報並與18鄉鎮市長視訊，鍾東錦除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。圖／苗栗縣政府提供
薔琵颱風侵台，苗栗縣長鍾東錦上午到災害應變中心主持工作會報並與18鄉鎮市長視訊，鍾東錦除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。圖／苗栗縣政府提供

薔琵颱風侵台，苗栗縣長鍾東錦上午到災害應變中心主持工作會報並與18鄉鎮市長視訊，鍾東錦除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。圖／苗栗縣政府提供
薔琵颱風侵台，苗栗縣長鍾東錦上午到災害應變中心主持工作會報並與18鄉鎮市長視訊，鍾東錦除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。圖／苗栗縣政府提供

薔琵颱風侵台，苗栗縣長鍾東錦上午到災害應變中心主持工作會報並與18鄉鎮市長視訊，鍾東錦除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。圖／苗栗縣政府提供
薔琵颱風侵台，苗栗縣長鍾東錦上午到災害應變中心主持工作會報並與18鄉鎮市長視訊，鍾東錦除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。圖／苗栗縣政府提供

薔琵颱風侵台，苗栗縣長鍾東錦（右二）上午到災害應變中心主持工作會報並與18鄉鎮市長視訊，鍾東錦除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。圖／苗栗縣政府提供
薔琵颱風侵台，苗栗縣長鍾東錦（右二）上午到災害應變中心主持工作會報並與18鄉鎮市長視訊，鍾東錦除慰勞應變中心人員，也指示大家堅守崗位，確實做好相關災害防救及應變工作。圖／苗栗縣政府提供

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