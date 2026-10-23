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苗栗陶藝薪傳成就獎得主揭曉 水里蛇窯第三代窯主林國隆獲殊榮

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
2026苗栗陶藝術節台灣陶藝薪傳成就獎得主揭曉，由水里蛇窯第三代窯主、陶藝家林國隆獲此殊榮，10月31日將於苗栗陶瓷農創園區辦舉辦開幕典禮並頒獎。記者胡蓬生／攝影
2026苗栗陶藝術節台灣陶藝薪傳成就獎得主揭曉，由水里蛇窯第三代窯主、陶藝家林國隆獲此殊榮，10月31日將於苗栗陶瓷農創園區辦舉辦開幕典禮並頒獎。記者胡蓬生／攝影

2026苗栗陶藝術節台灣陶藝薪傳成就獎得主揭曉，由水里蛇窯第三代窯主、陶藝家林國隆獲此殊榮。苗栗縣文化觀光局指出，林國隆生於南投，青年時期曾在苗栗求學、習藝，苗栗是他陶藝專業養成的重要起點。40餘年來，他從家族窯業出發，持續投入傳統柴燒技術、古窯保存、陶藝創作、教育推廣及人才培育，長年為台灣陶藝文化的保存與發展貢獻心力。

文觀局表示，林國隆1958年出生，是為水里蛇窯第三代窯主，為延續家族窯業，他青年時期進入苗栗聯合工專（現已升格為國立聯合大學）陶瓷玻璃工程科就讀，接受陶瓷專業訓練，並師事陶藝家陳煥堂；求學期間他也走入苗栗窯場實作，從專業學習到窯場實務，逐步奠定製陶與燒窯技術基礎；這段在苗栗求學習藝的經歷，也成為他日後陶藝生涯的重要養分。

1983年林國隆接掌水里蛇窯，面對傳統窯業逐漸式微，他積極投入傳統柴燒技術研究、古窯保存與窯場轉型，逐步將水里蛇窯發展為結合陶藝創作、工藝展示、教育推廣及文化交流的陶藝文化場域。九二一地震後，他更投入窯場修復與重建，讓珍貴的傳統窯業文化得以延續。

除守護水里蛇窯與傳統柴燒技藝，林國隆長期投入陶藝教育與人才培育，曾於多所大專院校任教，並透過陶藝研習、技術傳習、建窯修窯及國際交流等方式培育後進；同時持續參與國內外展覽、研討與文化交流，拓展台灣陶藝的國際能見度，40餘年累積的創作、技術研究、教育推廣及傳統工藝保存成果，充分展現深厚的陶藝專業與文化貢獻。

苗栗縣文觀局長林彥甫表示，「台灣陶藝薪傳成就獎」重視陶藝工作者長期累積的創作成果及在技術保存、教育推廣、文化發展與交流等面向的具體貢獻。林國隆從苗栗求學習藝，40餘年來持續守護傳統窯業、推動陶藝教育與文化交流，他的陶藝人生與台灣陶藝發展緊密相連，此次獲獎可說實至名歸，也讓苗栗求學習藝的這段陶藝淵源，再次與台灣陶藝薪傳的歷史脈絡相互連結。

今年「台灣陶藝薪傳成就獎」將頒發50萬元獎金、獎座及榮譽證書，代表作品並由苗栗陶瓷博物館永久典藏。2026苗栗陶藝術節將於10月31日於苗栗陶瓷農創園區辦舉辦開幕典禮並頒獎，歡迎各界人士蒞臨，共同見證林國隆獲獎時刻，感受台灣陶藝薪火相傳、躍向未來的文化力量。

2026苗栗陶藝術節台灣陶藝薪傳成就獎得主揭曉，由水里蛇窯第三代窯主、陶藝家林國隆獲此殊榮，10月31日將於苗栗陶瓷農創園區辦舉辦開幕典禮並頒獎。記者胡蓬生／攝影
2026苗栗陶藝術節台灣陶藝薪傳成就獎得主揭曉，由水里蛇窯第三代窯主、陶藝家林國隆獲此殊榮，10月31日將於苗栗陶瓷農創園區辦舉辦開幕典禮並頒獎。記者胡蓬生／攝影

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