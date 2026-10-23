竹北擬試辦電動滑板車？杜文中拋低速示範計畫補YouBike缺口

新竹縣竹北高鐵特區「最後一哩路」接駁問題長期未解，縣議員參選人杜文中提出「個人行動器具低速示範計畫」，主張有條件試辦電動滑板車，補足YouBike尖峰無車、無柱可還等限制，串聯高鐵、台鐵六家站及周邊生活圈。

杜文中指出，立法院2022年修正道路交通管理處罰條例，同年11月30日施行，將電動滑板車等新型載具納入「個人行動器具」管理，並授權地方政府訂定規格、行駛路段、時間及速限，但近4年來地方普遍未公告合法行駛路線，形同「法律有入口、地方卻全面禁止」。

杜文中表示，清華大學、陽明交大、政大等至少7所大學已有校園試辦經驗，美、日、德等國也建立相關規範。他認為，高雄駁二特區過去曾出現擦撞及違規問題，更凸顯管理制度的重要性，與其讓未納管載具違規穿梭，不如建立明確規範，「安全不是禁止的藉口，而是管理的責任」。

杜文中分析，YouBike雖已普及，但建置、車輛調度及前30分鐘補助仰賴政府預算，尖峰時段也常有無車可借、無柱可還問題。電動滑板車體積小、方便攜帶，可承接高鐵新竹站、台鐵六家站、生醫園區及文興商圈間的短程轉乘需求，減少短程開車、騎機車及停車需求。

他強調，並非主張全面開放，而是「先管理、後投放」，可先選定特定園區及封閉路線試辦，驗證成效後，再逐步串聯高鐵站、六家站、住宅區及經貿園區，並搭配低速限速、定點停車、防護設施及足額保險等措施。

杜文中也主張導入GPS定位及遠端調控，依不同路段自動降速，並以踏板重量感測防止雙載。他表示，竹北聚集科技人才與年輕家庭，若重返議會，將要求縣府盡速研擬個人行動器具示範辦法，以小規模試辦、數據驗證方式，打造安全、低碳的微型移動環境。

新竹縣議員參選人杜文中提出「個人行動器具低速示範計畫」，主張竹北有條件試辦電動滑板車，解決高鐵特區「最後一哩路」接駁問題。圖／杜文中提供