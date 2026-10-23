霜降迎秋冬「補對比補多重要」竹縣衛生局推2道暖胃料理

霜降是二十四節氣中的第十八個節氣，也是秋季最後一個節氣，象徵秋意漸濃、冬日將近。新竹縣政府衛生局提醒，天氣逐漸轉涼，民眾應適時添衣保暖，飲食以「平補」為原則，均衡攝取營養，不必刻意大魚大肉或過度進補。

民間流傳「一年補透透，不如補霜降」，反映順應時節調養身體的飲食觀念。新竹縣衛生局表示，秋冬交替之際，飲食應注重均衡及食材多樣化。建議可依循衛福部國健署「我的餐盤」概念，選用紅藜、南瓜及山藥等全穀雜糧類，搭配黑豆、雞肉等豆魚蛋肉類，以及杏鮑菇等蔬菜。

烹調方式則可多採蒸、煮、燉，兼顧美味與營養，也能運用新竹縣豐富的客家飲食文化與在地農產，安排適合秋冬的日常餐點。

新竹縣衛生局社區營養推廣中心也推薦「麻香黑豆飯」，將預先浸泡並煮至半軟的黑豆，與南瓜、白米、紅藜及杏鮑菇加入適量麻油拌勻後一同蒸煮。麻香黑豆飯還可搭配山藥雞湯，利用食材天然風味增添鮮甜，適合霜降時節享用，不必過度進補，也能吃得溫暖又營養。

衛生局長殷東成提醒，健康生活除了從飲食做起，維持規律作息與適度活動同樣重要，鼓勵民眾將良好習慣融入日常生活，吃得均衡、安心，健康迎接秋冬。