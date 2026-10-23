颱風薔琵來襲 石門水庫啟動阿姆坪防淤隧道沖淤

霜降是二十四節氣中的第十八個節氣，也是秋季最後一個節氣，象徵秋意漸濃、冬日將近。新竹縣政府衛生局提醒，天氣逐漸轉涼，民眾應適時添衣保暖，飲食以「平補」為原則，均衡攝取營養，不必刻意大魚大肉或過度進補。

2026-10-23 10:59