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颱風薔琵來襲 石門水庫啟動阿姆坪防淤隧道沖淤
颱風薔琵來襲，經濟部水利署北區水資源分署今天上午啟動石門水庫阿姆坪防淤隧道，沖淤量約20萬立方公尺；今年累積沖淤4次、沖淤量達67.29萬立方公尺，首次達成沖淤目標。
北水分署表示，颱風薔琵外圍環流自21日下午4時開始在石門水庫集水區降雨，截至今天上午7時累計降雨量已超過60毫米，考量集水區雨勢逐漸加大、具備操作阿姆坪防淤隧道沖淤條件，故採放水每秒100立方公尺進行沖淤作業。
北水分署表示，今年累積共操作沖淤4次，合計沖淤量達67.29萬立方公尺，首次達成本防淤隧道設計每年沖淤64萬立方公尺目標，體現水庫防淤延壽功能。
北水分署提醒，颱風影響期間降雨及河川水情變化快速，石門水庫需配合水情進行放水及沖淤作業，下游河道水位及流速可能快速上升，請民眾切勿進入大漢溪河道、溪流及河床等區域活動。
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