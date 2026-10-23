苗栗颱風假「山釀青春演唱會」照辦 網轟：台北大巨蛋都停賽了

中度颱風薔琵威脅全台，今（23）、明（24）兩日是影響台灣最明顯的時候，各縣市也紛紛宣布放颱風假，避免民眾因出門上班而有危險。不過苗栗縣政府網站公告候選人號次抽籤、勞工退休制度說明會順延，卻宣布「山釀青春演唱會」照常舉行，讓許多網友傻眼，紛紛到臉書粉專「苗栗好青年」留言，「都停班停課了，卻沒延期？」

「山釀青春演唱會」這次請來的卡司有白冰冰、台一線、明亮、黃妃、黃連煜、張涵雅、吳宗憲、齊豫、葛兆恩、Givemefive少女隊、陳思瑋、林福臨、張詠潔、蔡亞露、艾薇、玖壹壹等歌手，這項活動是由苗栗縣政府舉辦，且由苗栗縣政府勞工及青年發展處承辦，讓民眾免費索票欣賞。原訂在23、24日晚上於苗栗巨蛋體育館舉行，不過隨著各縣市宣布停班停課，演唱會卻未取消，粉專「苗栗好青年」並發文「等候您的溫柔蒞臨，出門遠行之際，請務必放慢腳步、注意行車安全」。

這項公告讓網友看傻眼，紛紛湧入臉書抗議「苗栗縣政府是看不懂停班停課嗎？」、「中職總冠軍戰在大巨蛋明天延後一天，這個小小的體育館唱歌活動一樣請歌手來」、「硬堅持不延期，如果有長輩要出門參加不幸發生意外怎麼辦？」。還有網友批評明明其他活動都延期了，只有這場山釀演唱會硬要舉辦，簡直「視人身安全如糞土」，也有人以交通考量，直言「火車西部幹線都停駛了，是要怎麼去啦？」，並擔憂若大家冒著風雨前去，中間出意外怎麼辦。

中颱薔琵今日凌晨4時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約350公里之處，以每小時24轉8公里速度，向北北西進行。七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑140公里。台灣各地區、澎湖及馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨，全台除了金門縣以外皆停班停課。