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台68延伸竹縣竹東 楊文科喊馬上做

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

地方爭取台六十八線延伸新竹縣竹東鎮東峰路十多年，縣議員楊昌德昨在議會質詢關切進度，縣府回應，工程總經費約十八點六億元，中央補助尚未核定，縣府已先自編預算分年推動；縣長楊文科強調「要馬上做、立即來做」，盼改善竹東、橫山及五峰交通。

楊昌德說，目前台六十八線並未完整銜接國道一號、國道三號，交通路網有缺口，建議縣府持續爭取改善銜接系統。尤其竹東、橫山一帶每逢假日及上下班尖峰容易塞車，不僅影響通勤，若遇緊急救護，更可能延誤救援時間，台六十八線延伸攸關地方發展及居民生命安全，希望工程盡快完成。

新竹縣工務處長戴志君說，台六十八線接竹東東峰路新闢工程路線由竹東大橋東側出發，沿上坪溪右岸往南，最後銜接竹三十九線與縣道一二二線路口，總經費約十八點六億元。縣府去年十一月已向中央提案爭取經費，但至今補助仍未核定，因此縣府已自行編列預算，規畫分年推動工程。

楊文科表示，台六十八線延伸工程環評已完成，相關設計持續推進，中央補助尚未到位，因此縣府已在今年及明年度預算先行編列經費，希望工程能盡速往前走。

至於台六十八線銜接國道一號，楊文科表示，縣府也持續向中央爭取，希望透過相關楊頭高架工程讓台六十八線與國道系統銜接。目前規畫西向匝道銜接國道一號，但是東向仍然受工程及水利法規等因素限制，縣府會持續與中央溝通，希望最終能完成雙向銜接。

楊文科強調，台六十八線延伸後若能經橫山銜接軟橋，可有效分散目前壅塞車流，改善地方交通，縣府希望工程盡快推動，「我們要馬上做、立即來做」。

楊文科 國道 塞車

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