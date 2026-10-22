快訊

人龍再現 晚間台北車站要搭高鐵自由座人潮擠爆

聽新聞
0:00 / 0:00

政治紛擾波及基層 鄭朝方颱風前赴清潔隊打氣「做對事就是最大底氣」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。圖／竹北市公所提供
薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。圖／竹北市公所提供

薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。近期網路政治紛擾波及清潔隊同仁，鄭朝方直言相當不捨，強調「無論外界有多少紛擾，我都會是同仁最堅實的後盾」。

竹北市公所表示，目前已全面啟動各項防颱整備，包含攜手全市31名里長建立第一線聯防機制、掌控風險熱點；巡檢並加強西區重點疏濬、濱海及鳳山溪周邊側溝清理，並針對高風險及過度茂盛路樹進行預防性修剪，巡查在建公共工程並加固圍籬與機具。

此外，公所封閉鳳山溪支線過水路兩側入口，博愛街816巷與博愛街口則封閉半側車道，留設部分道路供住戶通行；鳳崎步道也已預警性拉設警示條封閉，現場備妥逾1000包防汛沙包並預置移動式抽水機，防颱工作人員與機具全面待命，確保災情發生時能第一時間投入搶修。

適逢10月25日清潔隊員節將至，鄭朝方表示，近期網路上的政治紛擾波及長年默默付出的清潔隊同仁，讓他感到相當不捨。城市整潔與秩序仰賴第一線人員日復一日辛勤付出，尤其颱風期間，清潔隊更肩負事前整備、環境清理及災後復原等任務，他不願看到無端的聲音影響團隊士氣，更不希望基層同仁多年累積的努力因此遭到否定。

鄭朝方表示，上任3年多來，市公所持續從工作環境改善、科技設備升級到健康照顧等面向投入資源，逐步提升工作品質與服務效能。相關成果不僅讓竹北市清潔隊成為其他鄉鎮觀摩借鏡的標竿，連五峰鄉也跟進相關設備改裝。他強調，這份成績屬於225名清潔隊夥伴共同努力的累積，也是他始終引以為傲的團隊。

鄭朝方強調，公共服務的價值不應被政治口水掩蓋，城市治理的成果更應回到實際建設與市民感受來檢驗。面對外界紛擾，公所團隊選擇落實防颱整備、守護市民安全。他也向全體夥伴喊話：「把該做的事做好，把城市照顧好，做對的事，就是我們最大的底氣。」

鄭朝方也提醒市民提前做好防颱準備，包括檢查門窗、收妥戶外易飛散物品，並清理屋頂與陽台排水孔。颱風期間避免前往山區、海邊、河川及低窪地區，行車也應留心強風豪雨及道路狀況。

<a href='/search/tagging/2/薔琵颱風' rel='薔琵颱風' data-rel='/2/263631' class='tag'><strong>薔琵颱風</strong></a>逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。圖／竹北市公所提供
薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。圖／竹北市公所提供

薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。圖／竹北市公所提供
薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。圖／竹北市公所提供

薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。圖／竹北市公所提供
薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 颱風 薔琵颱風 清潔隊員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹縣明天放颱風假？縣府今晚8點宣布 多項活動延期或取消

強颱薔琵逼近！卓榮泰視察中央應變中心 指示全面超前部署落實防颱防汛

薔琵逼近明放颱風假？北北基桃今晚8時宣布 謝國樑視察大武崙及愛四路

海陸警齊發！颱風薔琵來勢洶洶 蔣萬安：預估北投士林文山雨勢較大

相關新聞

桃園明停班停課 大眾運輸因應颱風大幅調整

薔琵颱風來襲，桃園明天停班停課，全市大眾運輸也有大幅調整，101條桃小巴路線、幸福巴士、觀光巴士及各區免費公車均停駛，YouBike也從明天凌晨2時起暫停服務，視風雨情況恢復。

政治紛擾波及基層 鄭朝方颱風前赴清潔隊打氣「做對事就是最大底氣」

薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。近期網路政治紛擾波及清潔隊同仁，鄭朝方直言相當不捨，強調「無論外界有多少紛擾，我都會是同仁最堅實的後盾」。

竹東「沒有直通國道」成發展痛點 彭余美玲促完善聯外路網

新竹縣議員彭余美玲今天總質詢聚焦竹東交通建設，關切國道3號竹東二重交流道、外環道路、台68線延伸及科技大橋等進度。縣長楊文科表示，多項工程已完成或進入規畫階段，將持續向中央爭取經費，完善竹東聯外路網。

薔琵颱風來襲！竹市明垃圾停收、公車及YouBike停駛 部分醫院門診暫停

因應薔琵颱風持續逼近，新竹市府宣布明天停班課，並同步調整垃圾清運、公共運輸及醫療服務。市府說，23日沿線家戶垃圾、廚餘、資源回收物及社區子母車垃圾均停止清運，已登記的家戶大型家具則照常清運；市區公車（含幸福小黃）、YouBike公共自行車及GoShare共享機車暫停營運，路邊停車場暫停收費，公有路外停車場維持正常收費。

薔琵颱風逼近 桃園農業啟動防災整備、果菜市場備援90公噸蔬菜

強颱「薔琵」逐步接近，桃園市農業局全面啟動農業防颱應變機制，農業局長陳冠義今（22）日會同農糧署北區分署長林傳琦及八德區農會總幹事吳家暉，巡視設施農場防颱準備，並掌握轄內農業生產及市場供應情形。桃園果菜市場已備妥90公噸滾動式冷凍蔬菜庫存，可依需求機動調度，降低颱風對民生蔬菜供應的影響。

人口持續成長 議員蔡志環提竹北「三箭」挺教育、暢交通、顧社福

新竹縣議員蔡志環接受電台專訪，提出竹北未來「挺教育、暢交通、顧社福」三大方向，包括推動AI教育、小班教學、整合竹竹交通路網，以及完善婚育、托育與長照服務，盼提升市民生活品質，讓政策從規畫走向落實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。