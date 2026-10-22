政治紛擾波及基層 鄭朝方颱風前赴清潔隊打氣「做對事就是最大底氣」

薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。近期網路政治紛擾波及清潔隊同仁，鄭朝方直言相當不捨，強調「無論外界有多少紛擾，我都會是同仁最堅實的後盾」。

竹北市公所表示，目前已全面啟動各項防颱整備，包含攜手全市31名里長建立第一線聯防機制、掌控風險熱點；巡檢並加強西區重點疏濬、濱海及鳳山溪周邊側溝清理，並針對高風險及過度茂盛路樹進行預防性修剪，巡查在建公共工程並加固圍籬與機具。

此外，公所封閉鳳山溪支線過水路兩側入口，博愛街816巷與博愛街口則封閉半側車道，留設部分道路供住戶通行；鳳崎步道也已預警性拉設警示條封閉，現場備妥逾1000包防汛沙包並預置移動式抽水機，防颱工作人員與機具全面待命，確保災情發生時能第一時間投入搶修。

適逢10月25日清潔隊員節將至，鄭朝方表示，近期網路上的政治紛擾波及長年默默付出的清潔隊同仁，讓他感到相當不捨。城市整潔與秩序仰賴第一線人員日復一日辛勤付出，尤其颱風期間，清潔隊更肩負事前整備、環境清理及災後復原等任務，他不願看到無端的聲音影響團隊士氣，更不希望基層同仁多年累積的努力因此遭到否定。

鄭朝方表示，上任3年多來，市公所持續從工作環境改善、科技設備升級到健康照顧等面向投入資源，逐步提升工作品質與服務效能。相關成果不僅讓竹北市清潔隊成為其他鄉鎮觀摩借鏡的標竿，連五峰鄉也跟進相關設備改裝。他強調，這份成績屬於225名清潔隊夥伴共同努力的累積，也是他始終引以為傲的團隊。

鄭朝方強調，公共服務的價值不應被政治口水掩蓋，城市治理的成果更應回到實際建設與市民感受來檢驗。面對外界紛擾，公所團隊選擇落實防颱整備、守護市民安全。他也向全體夥伴喊話：「把該做的事做好，把城市照顧好，做對的事，就是我們最大的底氣。」

鄭朝方也提醒市民提前做好防颱準備，包括檢查門窗、收妥戶外易飛散物品，並清理屋頂與陽台排水孔。颱風期間避免前往山區、海邊、河川及低窪地區，行車也應留心強風豪雨及道路狀況。

薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。圖／竹北市公所提供

薔琵颱風逐漸接近台灣，新竹縣竹北市長鄭朝方今赴清潔隊為第一線同仁加油打氣，並召開災害應變中心整備會議。圖／竹北市公所提供